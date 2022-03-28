قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين، إن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية أصبح قريبا على الرغم من أن بعض البنود لم تتم تسويتها بعد.

وقال لو دريان في مؤتمر صحافي بالدوحة: "نحن نقترب من التوصل لاتفاق."

وتتناقض تصريحات لو دريان مع تقييم أكثر تشاؤما قدمته الولايات المتحدة أمس الأحد للوضع.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أمس الأحد إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية والجمهورية الإسلامية أصبح وشيكا في تثبيط للتوقعات بعد 11 شهرا من المحادثات في فيينا والتي تعثرت مؤخرا.