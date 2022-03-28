حقق فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لقب دوري كرة القدم العشبي ضمن منافسات دورة الالعاب الرياضية الاولى للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم الاربعاء المقبل، خلال الحفل الذي يقام برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة – وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بصالة اتحاد كرة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله ، بعدما الحق بمنافسة الجامعة الامريكية الهزيمة بهدف دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب اللجنة الأولمبية في جابر الاحمد احرزه فواف ثامر الخالدي ، ونجح سعود الحوشان حارس مرمي التطبيقي في الحفاظ على شباكة نظيفة من خلال التصدي لمهاجمي الامريكية ليحافظ على تقدم فريقه والظفر باللقب الدوري في نسخته الاولى ، ليحصل الحوشان على لقب رجل المباراة، ومرشح للحصول على افضل حارس في النسخة الاولي لدوري التعليم العالي.

ونجح التطبيقي خلال مشوار الدوري في الحفاظ على تفوقه بعدما تصدر المجموعة الاولى بجداره دون هزيمة وتخطي الجونكوين في دور الثمانية ليصل الي الدور قبل النهائي ويلتقي اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية ويتأهل للمباراة النهائية رغم غيابه قائد الفريق شبيب الخالدي بسبب الاصابة التي لحقت به مع فريقه كاظمة خلال منافسات دوري STC.

ومن جانبه اثني فهد الخليفة عضو مجلس ادارة الاتحاد – رئيس لجنة التعليم العالي على اداء اللاعبين خلال منافسات الدور من بداية الادوار التمهيدية الي المباراة النهائية بجانب المستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه اللاعبين ، وقال: عقب انتهاء الدورة سيكون هناك اجتماع للجان العاملة واللجنة العليا لمناقشة التقارير الفنية والادارية لتقيم جميع المسابقات من اجل الوقوف على السلبيات لتجاوزها خلال النسخة المقبلة، بجانب مراجعة الامور التنظيمية ومناقشة مقترحات بعض الجامعات لزيادة الالعاب وتغير شكل المسابقات لزيادة المنافسة بين جميع اللاعبين والكليات المشاركة.