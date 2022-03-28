أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الاثنين، ان ست فرق من القوة سيطرت على حريق اندلع في مبنى مشروع المطار الجديد 2T واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام ب(الإطفاء) في بيان صحافي، ان الحريق اندلع في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا وتوجهت فرقها للتعامل مع الحادث بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الذي كان على اتصال مباشر مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح لمتابعة تفاصيل الحريق.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع في السرداب والدور الأرضي وطال جزءا من الدور الأول مبينا ان فرق الإطفاء سارعت الى احتوائه واحكام السيطرة عليه حيث كانت هناك مواد انشائية مخزنة خاصة بالمشروع ومعدات للمبنى.

وبين ان الحادث لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية وأسفر فقط عن أضرار مادية يجري حصرها مع فتح تحقيق بالحريق لمعرفة أسبابه.

وحضر إلى الموقع وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى ونائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر.