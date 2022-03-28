أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة الدار البيضاءالمغربية اعتبارا من 1 يونيو المقبل بواقع رحلتين في الأسبوع.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وليد أبي اللمع في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن رحلات الخطوط الكويتية إلى الدار البيضاء ستكون خلال أيام الأحد والاربعاء أسبوعيا، لافتا إلى أن هذه الوجهة ذات أهمية كبرى لدى عملاء الشركة.

وأضاف أبي اللمع أن الدار البيضاء تعد أحد المعالم السياحية الجاذبة للمسافرين لما تتمتع به من أماكن تراثية وتاريخية وثقافية عريقة.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية كانت قد أعلنت في 7 فبراير الماضي إطلاقها 17 وجهة جديدة إضافة إلى 40 وجهة حالية ليصل إجمالي عدد الوجهات إلى 57 اعتبارا من مايو المقبل.