ألزم الموظفين بعدم المشاركة في المناقصات إذا كانت لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية المطروحة





أحمد مغربي

أصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة (بالإنابة) م.أسامة إبراهيم الدعيج تعميما يحدد من خلاله نظام وضوابط منع تضارب المصالح.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء» انه استنادا إلى قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 وتطبيقا لأحكام المادة من القانون بشأن منع تضارب المصالح والمادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية لذات القانون بشأن نظام وضوابط منع تضارب المصالح وتحقيقا للمصلحة العامة يرجى الالتزام بالتالي:



أولا: يتعين على كافة موظفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة المشاركين بأعمال المناقصة الامتناع عن المشاركة إذا كانت لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة، وأن يفصح عنها كتابة وفورا للأمين العام للجهاز، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإفصاح والامتناع عن المشاركة، على الأمين العام الامتناع عن المشاركة والإفصاح عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة لرئيس إدارة الجهاز.



ثانيا: تحتفظ نماذج الإفصاح عن تضارب المصالح والامتناع بمكتب الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة ويسلم مقدم الإفصاح نسخة عنه بعد تسلمه.