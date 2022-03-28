دعا الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح اليوم الاثنين الى ضرورة اتباع نمط حياة يتضمن غذاء متوازنا ونشاطا بدنيا يرفع من معدلات مناعة الجسم للوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

جاء ذلك في بيان صحافي عقب افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لمكافحة سرطان القولون والمستقيم الذي افتتح أمس وتنظمه افتراضيا (كان) لمدة يومين بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ورابطة الجهاز الهضمي والكبد الكويتية والجمعية الطبية الكويتية تحت عنوان (المستجدات حول سرطان القولون الوقاية والتقصي والعلاج) بمشاركة عربية ودولية.

وقال الصالح إن سرطان القولون والمستقيم يحتل مركزا متقدما بنسب الإصابة بمرض السرطان وأن الوقاية منه تتطلب التوعية من عوامل المخاطرة التي قد تكون سببا للاصابة به مبينا ان التوعية هي حجر الأساس في الوقاية والفحص الدوري للكشف المبكر تجاه الأمراض السرطانية.

من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور بدر العنزي وفقا للبيان إن مرض سرطان القولون والمستقيم شهد في العقدين الماضيين تقدما في ترتيب أنواع السرطانات من حيث الانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الكويت.

وذكر أن المؤتمر استعرض حجم مشاكل سرطان القولون والمستقيم ووبائيات السرطان في جميع أنحاء العالم وفي الكويت تحديدا الى جانب تسليط الضوء على عوامل المخاطرة منه مشيرا الى أنه تم استعراض تجربة الكويت في مجال التقصي لسرطان القولون والمستقيم ومناقشة الصعوبات في برامج التقصي.

وأفاد أن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من الأطباء والخبراء للحديث عن الكشف المبكر والسياسات المتعلقة بفحص سرطان القولون والمستقيم وأدائها ومخرجاتها في جميع أنحاء العالم ولاتجاهات المستقبلية في الفحص اضافة الى التطورات في طرق التقصي وطرق العلاج.

وأشار الى إجماع الخبراء على ضرورة استمرار اللقاءات العلمية وتبادل الخبرات في مجال الوقاية واكتشاف وعلاج سرطان القولون والمستقيم وتشجيع مشاركة المختصين نظرا للتقدم السريع في علاجات تلك الأورام مع ضرورة تشجيع برامج التقصي والكشف المبكر التي تقدمها وزارة الصحة وتطويرها.