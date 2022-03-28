أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي تعميما إداريا رقم 20 لسنة 2022 بشأن مواعيد وساعات الدوام للمكلفين بالوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك للعام 1443 من الهجرة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، لذا فقد تقرر ما يلي:

يكون دوام المكلفين بالوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ وفقا للتفصيل التالي:

- الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا.

- الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا وحتى الساعة 3:45 عصرا.

- التواصل للمكلفين من الساعة 2:00 ظهرا وحتى الساعة 3:45 عصرا.