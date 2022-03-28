أضاف مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، اسماً أسطورياً آخر من ضمن حفلات العيد، وذلك بالإعلان عن النجم السعودي محمد عبده، والمعروف بالأغاني الخليجية، والذي سيصعد على خشبة المسرح، وذلك في يوم الجمعة تاريخ 13 من شهر مايو.

وعلق شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة قائلاً: "لقد استضفنا تنوع من الحفلات في هذا الموسم بما في ذلك الموسيقى والكوميديا، وكل واحدة منها حققت نجاحاً كبيراً.



وهذا يدل على الشغف المستمر للترفيه على مستوى عالمي في مكان على ذو مستوى عالمي، ونتطلع للترحيب بالفنان محمد عبده على خشبة مسرح الدانة."

اشتهر الفنان المعروف باسم فنان العرب، باحتضانه لطبيعة سرد القصص لأغانيه وإشباعها بالعاطفة والألم الناجم عن نشأته.



ويعتبر الحفل كأحدث إضافة إلى رزنامة الحفلات المزدحمة التي رسمت الابتسامات على وجوه ما يقرب من 50 ألف معجب منذ افتتاحه في نوفمبر 2021.

الجدير بالذكر أن مسرح الدانة يوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، ومن المقرر أن يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه.



كما أن يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.

التذاكر متاحة الآن على موقع مسرح الدانة الرسمي www.aldana.com.bh