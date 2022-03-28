إعادة تأهيل وتنظيم مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي لتحسين جودة الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية



حنان عبد المعبود

قام وزير الصحة د.خالد السعيد بزيارة تفقدية لمستشفى الأميري، رافقه خلالها وكيل الوزارة د.مصطفي رضا، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري ومدير منطقة العاصمة الصحية د.أفراح الصراف، ومدير المستشفى الأميري د.علي العلندا، ورئيس الهيئة الطبية في المستشفى د.محمد الجارالله.



واطلع الوزير خلال جولته على آلية سير العمل، وتقديم الخدمة داخل بعض أجنحة المستشفى وفي قسم الطوارئ والمختبرات، وتضمنت الجولة توجيه الوزير السعيد بإنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال، ووحدة لعلاج اليوم الواحد Day Care Unit للمحاليل الوريدية للأطفال، لتتولى تقديم الخدمة لكل المناطق التابعة لمنطقة العاصمة الصحية.



وشملت الجولة توجيه الوزير السعيد أيضا بالعمل على إعادة تأهيل وتنظيم مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي، لتحسين جودة الخدمات وسبل تقديمها وفق أفضل المعايير العالمية، تنفيذا لرؤية الكويت 2035، والتي تتميز بأنها تقوم على ثلاث مرتكزات تشمل المستوي التأهيلي للجودة، وتقديم الخدمة الصحية الفعالة في الوقت والمكان المناسب، وتقديمها وفق أحدث التطورات العلمية والمهنية.