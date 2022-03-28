مريم بندق

علمت "الأنباء" ان الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون لصرف منحة ال 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة 20 سنويا.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان تحديد توقيت عرضه على المجلس يتوقف على انجاز اللجنة المالية للتقرير المطلوب.