twitter facebook whatsapp viber telegram email الحكومة أحالت مشروع قانون إلى مجلس الأمة لصرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة 20 سنوياً وعرضه يتوقف على إنجاز اللجنة المالية التقرير المطلوب الاثنين 2022/3/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2465 A+ A- استمع مريم بندق علمت "الأنباء" ان الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون لصرف منحة ال 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة 20 سنويا. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان تحديد توقيت عرضه على المجلس يتوقف على انجاز اللجنة المالية للتقرير المطلوب.