الزيدان: العمل على إنشاء محميات في أماكن أخرى لتكون متنفسا للعامة والتمتع بالمناظر الطبيعية

لويس: الزيارة تركت انطباعا مميزا حول التنوع الأحيائي بالكويت ورؤيتيها لمئات الكائنات الحية والمناظر الخلابة



أكدت الهيئة العامة للبيئة أهمية التعاون البيئي بين الكويت وبريطانيا لزيادة التوعية وتعزيز واستدامة مفهوم السياحة البيئية في البلاد.

وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة د.عبدالله الزيدان في تصريح ل «كونا» أمس على هامش زيارة السفيرة البريطانية لدى البلاد لويندا لويس لمحمية الجهراء أنه تم شرح أهمية وجود هذه المحمية للعامة لغرض التوعية وإطلاق مفهوم السياحة البيئية في الكويت من خلال وجود محمية الجهراء.



وأضاف أنه تم أيضا الاطلاع على أهم البيئات الموجودة هناك من خلال الجولة الميدانية وشرح أهمية وجود المحمية لخلق بيئات مختلفة للتنوع الأحيائي والحفاظ عليه واستدامته والمشاريع التي قامت بها البلاد ممثلة بالهيئة العامة للبيئة كاستزراع نباتات القرم ورصد التنوع الأحيائي الموجود في المحمية وعمل مشاريع ودراسات بحثية وأوراق علمية مع جهات محلية ودولية.



وأوضح أن الزيارة أسفرت عن تبادل الخبرات بين الجانب البريطاني والكويتي لتعزيز واستدامة مفهوم السياحة البيئية في البلاد والعمل على إنشاء مثل هذا المحميات في أماكن أخرى لتكون متنفسا للعامة والتمتع بالمناظر الطبيعية.



من جانبها قالت السفيرة لويس أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على التطورات لدى الهيئة في البيئة السياحية والجهود المبذولة في 30 سنة لتأسيس هذه المحمية إلى جانب التعرف على مبادرات الكويت للحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسينه.



وأضافت أنه تم القيام بجولة في المحمية والتحدث عن التنوع البيولوجي خصوصا ال 300 نوع من الطيور معربة عن الأمل في التعاون بين الجانبين في المستقبل لتبادل الخبرات وتطوير الأراضي الرطبة والبرية.



وأوضحت انه تم خلال الزيارة زراعة أشجار القرم (المانجروف) في المحمية «حيث كان الماء صافيا ونقيا والطبيعة واضحة على امتداد البصر بينما تحلق الصقور في السماء»، مبينة انه تم أيضا زيارة مركز المحميات للتعليم والمرافق الجديدة لمراقبة الأراضي الرطبة هناك.



وأكدت أن زيارتها للمحمية تركت انطباعا مميزا حول التنوع الأحيائي في الكويت ورؤيتيها لمئات الكائنات الحية والمناظر الخلابة «وسأكرر زيارتي مرة أخرى».



وذكرت أن برك محمية الجهراء تعتبر موطنا مهما للطيور المهاجرة والطيور المائية وهي نظام بيئي فريد في الكويت مؤكدة أن زيارة دوق كامبريدج إلى المحمية في ديسمبر 2019 كانت من أبرز أحداث زيارته الملكية إلى الكويت.