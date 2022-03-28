تستضيف بغداد يومي 30 و31 مارس الحالي اجتماعات الدورة العادية 96 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب .

تشارك في هذه الاجتماعات التي ستنعقد برئاسة العراق، الدول الأعضاء في هذه اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووفد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وذكر بيان للجامعة العربية أن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي يتضمن جملة من البنود منها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية وفي صلبها الدعم المتواصل لوسائل الإعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.

وستبحث اللجنة الدائمة مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الإعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الإعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.