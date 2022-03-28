نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية لثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أعمال الصيانة تتضمن شد حزام الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافةً إلى تثبيت الأطراف.

وأشار الجابري إلى أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة، تم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية، من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى (26) عامًا.

وأكد أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة.

وفي سياق متصل، خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة "موائد الإفطار" الإلكترونية، التي تتيح لمقدمي خدمة موائد إفطار الصائمين في المسجد النبوي إصدار التصاريح الخاصة بتقديم الخدمة، وربطهم بشركات الإعاشة إلكترونيًا، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك