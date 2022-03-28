قال الفنان المصري سامي مغاوي إنه يخوض ماراثون دراما رمضان المقبل بمسلسلي "المشوار" و"أحلام سعيدة"،لافتا إلى أن العملين يناقشان العديد من القضايا المهمة، وتدور أحداث الأول في إطار اجتماعي مشوق، بينما تدور أحداث الثاني في إطار اجتماعي "لايت".

وأوضح مغاروي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يجسد خلال أحداث مسلسل "المشوار" شخصية تتمتع بالطيبة، ولكنه يتعرض لعدد من المشكلات التي ينقذه منها الفنان محمد رمضان خلال أحداث العمل، لافتا إلى أنه بدأ تصوير مشاهده في المسلسل منذ أيام قليلة في أحد الاستوديوهات بالقاهرة.

مسلسل "المشوار" من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وسامي مغاوري، وأحمد سعيد عبد الغني، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمود الليثي، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، ومحسن منصور، وأحمد كمال.

وأشار مغاوري إلى أنه يشارك كضيف شرف في مسلسل "أحلام سعيدة"، معربا عن سعادته بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة والفنانين يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين، مشيدا بالسيناريو المحكم للعمل الذي صاغته المؤلفة هالة خليل بإحكام.

من جهة أخرى، لفت مغاوري إلى أنه من المقرر أن يستأنف خلال شهر رمضان المقبل، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "زومبى" بمشاركة كل من أبطال العمل علي ربيع، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، وذلك تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "زومبي" من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، ومحمد محمود، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل.