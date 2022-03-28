رأت صحيفة (إكسبريس) البريطانية، أن فريق برشلونة الإسباني سيصبح قوة لا يستهان بها مجددا إذا نجح في الحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لكرة القدم، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة ــ في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن برشلونة يميل لإبعاد محمد صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم وكذلك استكمال انتقال نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي خاصة وأنهما سيدخلان العام الأخير من عقودهما الخاصة هذا الصيف ولم يتفقا على التجديد بعد.. مشيرة إلى أن صلاح أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة التي قضاها في ملعب أنفيلد، بينما واصل ليفاندوفسكي التألق في موسم الأهداف بعد موسم شيق في ألمانيا ومن المؤكد أن الثنائي سيعززان سمعتهما في كامب نو.

وأشارت إلى أنه في حال نجاح برشلونة في التوقيع مع صلاح وليفاندوفسكي، فسيكون بالتأكيد مرة أخرى قوة لا يستهان بها، وتشكيلة فريق مثيرة تؤهله للفوز بجميع الألقاب، وأنه من المرجح أن يلعب برشلونة بطريقة لعب(4-3-3) مع صلاح وليفاندوفسكي في الجوانب كما يصطف سيرجينو ديست في مركز الظهير الأيمن وجوردي ألبا في دور الظهير الأيسر وسيحتفظ رونالد أراوجو بمنصبه في مركز قلب الدفاع إذا تمكن برشلونة من إبقائه في النادي بعد أدائه الرائع هذا الموسم، بينما يمكن لمدافع مانشستر سيتي السابق أريك جارسيا أن يشاركه، وهذا يعني أن جيرارد بيكيه سيتعين عليه البقاء على مقاعد البدلاء إذا رغب في الاستمرار في كامب نو.

وأفادت الصحيفة بأنه سيتم الدفع بصلاح وليفاندوفسكي مباشرة إلى فريق برشلونة في حال حصول العملاق الإسباني على توقيعهما حيث أنهما يمثلان ترقية كبيرة للمهاجمين الذين يمتلكهم برشلونة حاليًا كما سيكون صلاح واثقًا من نقل عروضه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري الإسباني، في حين أن وجوده يمكن أن يساعد أيضًا الإسبان على التنافس في دوري الأبطال مرة أخرى.

واختتمت قائلة إنه مع هذا النوع من الفريق، سيعتبر برشلونة مرة أخرى أحد أفضل الفرق في أوروبا ويمكنه السيطرة على المسابقات في السنوات القليلة المقبلة.