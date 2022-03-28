ذكرت تقارير إخبارية أن فرنسا تدرس إقامة محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة في منطقة "لو هافر" بالاشتراك مع شركات الطاقة الكبرى في فرنسا.

ونقلت صحيفة "لي إيكو" الفرنسية عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي الروسية.

وذكرت الصحيفة أن شركات توتال إنيرجي وجي.آر.تي جاز التابعة لشركة إنجي، وهاروبا بورت تشترك في المحادثات مع السلطات الفرنسية بشأن المشروع، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطاقة التشغيلية للمحطة العائمة الجديدة ستبلغ 9ر3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.