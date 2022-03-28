تراجعت العقود الآجلة للقمح إلى أدنى معدل لها منذ أكثر من أسبوع، وسط مؤشرات على أن المعروض العالمي قد لا يكون مقيدا كما كان يخشى البعض بعد اندلاع الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من شهر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء ، بأن الأسعار تراجعت للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، كما تراجعت بواقع أكثر من 20% من الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله في الثامن من آذار/مارس.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حدة الضيق الوشيكة، بسبب تقلص تكلفة التسليم لشهر أيار/مايو خلال كانون أول/ديسمبر إلى حوالي 50 سنتا للبوشل، بالمقارنة مع حوالي 75ر2 دولار في مطلع آذار/مارس.