ظهرت الفنانة تارا عماد بشكل جديد في الإعلان الترويجي لمسلسل سوتس بالعربي، الذي تشارك في بطولته مع نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داوود، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل سوتس بالعربي - المنتظر عرضه في شهر رمضان 2022 - هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 - 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

تجسد تارا شخصية ليلى الموظفة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر والتي تمتلك معرفة كبيرة بالقانون وخبرة طويلة بخبايا القضايا ومكتب المحاماة ، رغم أنها لم تعمل محامية من قبل.

وتقرر ليلى مساعدة آدم (يقوم بدوره أحمد داود) المحامي الجديد تحت التمرين، ومن ناحيته يحاول آدم التقرب منها ويبدو من الإعلان الترويجي أن الشخصيتين ستجمعهما قصة حب قوية.

وظهرت تارا عماد في إعلان مسلسل سوتس بالعربي بمظهر مختلف وأكثر جرأة عن الشكل الذي اعتادت الظهور به في أعمال سابقة، وهو ما يتناسب مع شخصية ليلى الجرئية والمغامرة والتي تعمل في مكان تسود فيه العلاقات التنافسية والصراعات بين مجموعة من أمهر المحامين.

وشاركت تارا مؤخراً في بطولة مسلسل تحقيق، مع مجموعة من النجوم الشباب، كما تشارك في فيلم الجواهرجي من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي والنجمة منى زكي، وفيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم والنجوم الكبار محمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا.