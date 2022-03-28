ذكرت صحيفة (سبورت مول) البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات المقبلة في الصيف، من خلال ضم ماركو فيراتي لاعب باريس كبديل محتمل للفرنسي بول بوجبا.

وينتهي عقد الفرنسي بوجبا في نهاية يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يترك "الشياطين الحمر"؛ بحثًا عن تجربة جديدة.

وألمحت الصحيفة أن بوجبا، الذي يتواجد حاليًا في معسكر منتخب بلاده، ينوي الرحيل من أجل البحث عن الألقاب والبطولات التي غابت عن النادي الإنجليزي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وارتبط صاحب الـ29 عامًا، بالخروج من ملعب أولد ترافورد؛ إذ لا توجد لديه النية لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد، وسط اهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي والأندية الإسبانية مثل ريال مدريد وبرشلونة أو العودة إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.