ذكرت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية أن نادي إي سي ميلان اقترب من إبرام اتفاق نهائي مع الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول لضمه في فترة الانتقالات هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن ميلان يسعى جاهدا لإنهاء الصفقة خاصة أن اللاعب سيصبح وكيلا حرا في نهاية الموسم بعدما رفض التجديد لناديه الإنجليزي وبإمكانه الظفر بخدماته مجانا في الصيف.

ودخل أوريجي ضمن أهداف ميلان لتقوية هجومه في الصيف، وتم النظر للملف الشخصي لمهاجم ليفربول صاحب الـ26 عاماً على أنه مناسب لكتيبة المدرب ستيفانو بيولي وخصوصاً وأن عقده ينتهي مع الليفر في الصيف.

وكان الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي، صاحب الـ26 عامًا، قد أبلغ مسئولي ليفربول بأنه يتطلع إلى الرحيل عن الريدز في الميركاتو الصيفي، ويقال إن ميلان هو الأقرب لضمه.

وكانت تقارير قد أفادت بأن نادي لانس الفرنسي يتطلع إلى الحصول على خدمات ديفوك أوريجي من أجل تعزيز مركز هجوم الفريق وأنه مستعد للدخول في مفاوضات مع نظيره ليفربول، من أجل التوصل إلى اتفاق حول صفقة أوريجي.

وكان ديفوك أوريجي قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من فولفسبورج في عام 2018.