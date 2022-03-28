تتوقع وزارة المالية السلوفاكية نمو الاقتصاد بنسبة 1ر2% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة5ر3%

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في توقعات اقتصادية محدثة تم نشرها قالت الوزارة إن الحرب في أوكرانيا سوف تعوق الانتعاش الاقتصادي؛ بسبب تأثيرها على الصادرات إلى روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، وأيضا بسبب ضعف الطلب في دول أوروبية أخرى.

وأبقت الوزارة على توقعات النمو لعام 2023 دون تغيير عند 3ر5%.

وتم رفع متوسط توقعات التضخم لعام 2022 من 6% إلى 5ر8%؛ ورفع التوقعات للتضخم عام 2023 من 7ر4% إلى 5ر6%.

وتستند التوقعات إلى السيناريو الأساسي بأن الحرب ستنتهي في وقت لاحق من هذا العام.

وتتوقع الوزارة مخاطر متزايدة على الميزانية، بما في ذلك الإنفاق على التعامل مع الوضع مع اللاجئين الأوكرانيين، لكن التأثير الفعلي على العجز غير واضح حتى الآن، حسبما قال رئيس قسم الأبحاث في الوزارة يوراج فالاتشي.