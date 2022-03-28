كشف استطلاع للرأي عن أن سبعة من كل عشرة أمريكيين لديهم ثقة ضئيلة للغاية أو بعض الثقة فقط في تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في أوكرانيا.

وعبر 12% فقط عن قدر كبير من الثقة، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي نيوز) ونقلت نتائجه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعرب أكثر من 80% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من إمكانية أن تؤدي الحرب إلى استخدام أسلحة نووية، فيما أبدى 74% قلقهم من إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا.

وانخفضت نسبة التأييد الإجمالية لبايدن إلى 40%، وهي أدنى نسبة في رئاسته، من 43% في كانون الثاني/يناير.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس وشمل عينة من ألف شخص بهامش خطأ أكثر أو أقل من 1ر3 نقطة مئوية.