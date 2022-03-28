أسامة دياب



في إطار جولة خليجية، يصل إلى البلاد مساء اليوم وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، قادماً من مسقط في زيارة قصيرة.



وخلال الزيارة الى الكويت، سيؤكد الوزير لجميع محاوريه على الضرورة الملحة لوضع حد لغزو أوكرانيا، وكذلك الحاجة إلى تنويع إمدادات النفط في أوروبا.



كما يبحث مع نظيره الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح جميع الأزمات الإقليمية لاسيما الأوضاع في لبنان.



وسيعيد التأكيد على رغبة فرنسا في تعميق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بناء على نتائج الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي الفرنسي- الكويتي، الذي شارك في رئاسته في يناير الماضي الوزير المنتدب فرانك ريستر.