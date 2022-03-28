بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بغلق المطاعم والمقاهي ومن في حكمها خلال فترة الصيام المحددة على أن تفتح قبل موعد الإفطار (أذان المغرب) بساعتين لمباشرة وتجهيز أعمالهم.

وشدد المنفوحي على كل الإدارات المختصة بأفرع البلدية متابعة المطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة أحكام القرار على أن يعمل به من تاريخ أول شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر، ومن منطلق المصلحة العامة وحرص البلدية على سلامة وصحة عمال النظافة من مخاطر التعرض لارتفاع درجات الحرارة خلال الصيام، أصدر م.المنفوحي تعميما إداريا أكد فيه على إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بمتابعة تنفيذ عقود النظافة المبرمة مع شركات النظافة والرقابة اليومية على هذه الشركات، فيما يتعلق بساعات العمل المحددة للكنس اليومي وإخراج القمامة.

وأكد على مراعاة التقيد بتحديد ساعات الكنس اليدوي يوميا من الساعة 3 فجرا حتى 10 صباحا فضلا عن تحديد مواعيد إخراج القمامة يوميا من 10 مساء حتى 1 صباحا، وإلزام الأجهزة الرقابية بالعمل به من تاريخ الأول من شهر رمضان وتطبيق جدول الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في العقود المبرمة مع البلدية بحق شركات التنظيف غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للكنس اليدوي وإخراج القمامة.