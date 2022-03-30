twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح القطان وخان الأربعاء 2022/3/30 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2240 A+ A- استمع خليل الصالح والشيخ حسين المعتوق يباركان(متين غوزال)المعرس مشعل عبدالمحسن القطاند.علي القطان يقدم التهاني للمعرس ووالده عبدالمحسن القطان وعمه م.حميد القطانم.محمد بوشهري وفاضل خان يباركانمحمد البلام مهنئاحسين القطان يباركد.عباس خان مهنئايوسف الوزان وعبدالحميد الوزان يباركانيوسف المتروك مباركاالمعرس مشعل القطان ووالده عبدالمحسن القطان وعمه م.حميد القطان يؤدون العرضةد.فاضل صفر مهنئاحسين البناي مهنئامصطفى خان يقدم التهانيالمعرس مشعل عبدالمحسن القطان في لقطة تذكارية مع عدد من الأهل والأصدقاءالعميد م.محمد الصبر مباركاالشيخ حسين المعتوق والفريق م.جاسم المنصوري وحسين النجار يهنئونإبراهيم البغلي يهنئ المعرس ووالده وعمه م.حميد القطانخلف البناي وسيد أمين يهنئانعبدالرسول القطان وجواد القطان يباركانإبراهيم عباس وخالد الفوزان يباركان للمعرس ووالده عبدالمحسن القطان وعمه م.حميد القطانعبدالوهاب النقي يقدم التهانيعبدالرضا الحرز وعبدالله القطان يهنئانأحمد سيد جواد وعبدالأمير بهبهاني يباركانأحمد الحميدة مباركافلاح الهاجري وعامر القطان وعبدالله القطان يهنئون احتفل الحاج عبدالمحسن حبيب القطان بزفاف نجله مشعل على كريمة الحاج محمد فاضل خان بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.