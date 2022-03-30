احتفل الحاج عبدالمحسن حبيب القطان بزفاف نجله مشعل على كريمة الحاج محمد فاضل خان بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.

ألف مبروك.