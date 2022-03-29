

دراسة جديدة تكشف عن خطر إصابتك بنوبة قلبية من خلال صوتك!



ينظر إلى النوبة القلبية تقليديا على أنها حالة طبية طارئة خطيرة توفر فرصا ضئيلة للبقاء على قيد الحياة، لكن العلاج تحسن بشكل كبير. وفي التطورات الأخيرة، يمكن لنظام ذكاء اصطناعي درب باستخدام أصوات أكثر من 1000 مشارك حساب الخطر المحتمل للإصابة بنوبة قلبية.



ويمكن لـ «أداة فحص قوية» تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية من خلال تحليل ملامح أصواتهم. ووفقا لدراسة حديثة، يمكن للتقنية التقاط 80 خاصية صوتية مختلفة، مثل الإيقاع والسعة والنغمة والتردد.



وجرب الباحثون الأداة على عينة من 108 مرضى أحيلوا إلى الأشعة السينية لتقييم صحي للشرايين التاجية. وطلب من المشاركين تسجيل ثلاث عينات صوتية مدتها 30 ثانية باستخدام تطبيق الهاتف الذكي Vocals Health.



وتم توجيه المشاركين لقراءة نص معد، ثم التحدث تلقائيا عن تجربة إيجابية، للتسجيل الأول والثاني على التوالي. وتم تحليل التسجيلات بعد ذلك بواسطة خوارزمية Vocalis Health، وهي نظام قائم على الذكاء الاصطناعي تم تدريبه باستخدام أكثر من 10000 تسجيل صوتي.



وخلال فترة المتابعة التي استمرت عامين، نقل 58.3% من المشاركين ذوي الصوت العالي إلى المستشفى بسبب آلام في الصدر أو حالات طارئة أخرى مثل النوبة القلبية. وعلى العكس من ذلك، انتهى الأمر بـ 30.6% فقط من المشاركين ذوي الصوت المنخفض في المستشفى، وفقا للنتائج.



وبناء على هذه البيانات، قدر الباحثون أن المشاركين ذوي الأصوات العالية كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.6 مرة للمعاناة من مشاكل كبيرة مرتبطة بمرض الشريان التاجي.

المصدر: «إكسبريس»