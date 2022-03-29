

صحياً.. كم بيضة يمكن أن نأكلها في الأسبوع؟



أعلنت د.ألكسندرا رازارينوفا، أخصائية التغذية أن البيض جزء من النظام الغذائي للكثيرين، وتناول 5-6 بيضات في الأسبوع تشكل إضافة جيدة للبروتينات الأخرى. وتشير الخبيرة «إلى أن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، وكذلك كالسيوم وفوسفور وليسيثين وفيتامين D».



ووفقا لها، فإن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع له فائدة صحية، ولكن من الأفضل تناول ما لا يزيد على 2-3 بيضات في اليوم.



وتقول: «يمكن للشخص السليم أن يتناول في اليوم 2-3 بيضات، وبياض البيض أكثر. ونظرياً، يمكن للشخص أن يتناول أكثر من ذلك في اليوم. ولكنني اعتقد أن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع تكون إضافة جيدة للبروتينات الأخرى التي يحصل عليها الجسم من اللحوم والأسماك والدواجن والمأكولات البحرية».



وتضيف: «الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومن السمنة تناول بيضة واحدة في اليوم ثلاث - أربع مرات في الأسبوع». وتشير الخبيرة، إلى أن الإفراط في تناول البيض يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي.



وتقول: «يسبب الإفراط في تناول البيض زيادة الحساسية ومشكلات في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن، والألم، والثقل، والتجشؤ بهواء برائحة البروتين غير المهضوم، وحموضة المعدة». وتضيف: من الضروري الانتباه إلى طريقة حفظ البيض. في درجة حرارة من الصفر إلى 20 درجة مئوية مدة 25 يوما. و90 يوما في درجة حرارة من ناقص 2 إلى الصفر. ويجب غسل البيض قبل استخدامه، وليس بعد شرائه مباشرة..

عن «سبوتنيك»

