حصلت شركة الاتصالات الكويتية stc، على جائزة «أفضل مزود حلول تقنية M2M في الكويت لعام 2021» و«أفضل شركة اتصالات في حوكمة الشركات في الكويت لعام 2021» من مجلة انترناشيونال فاينانس IFM، المتخصصة في القطاع المالي والتي تبرز مواهب الصناعة ومهارات القيادة وأخبار الصناعة على منصتها الدولية. وتم تسليم الجائزة لشركة stc خلال الحفل السنوي الذي أقيم في دبي، في 24 مارس الجاري.



وبعد دراسة متأنية ومراجعة مكثفة قام بها فريق البحث المؤهل التابع لـ IFM، برزت stc كفائزة بالجائزتين المعلنتين تقديرا لتميز التقرير المقدم من فريق عمل كل من stc وsolutions by stc، بالإضافة إلى الإنجازات السابقة لفرق العمل في كلتيهما، وخلال حفل الجوائز الذي أقيم في دبي، تسلمت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc جائزة «أفضل مزود لحلول تقنية - M2M الكويت 2021»، وجائزة «أفضل شركة اتصالات في مجال حوكمة الشركات - الكويت 2021» نيابة عن stc.



وتعليقا على الجوائز، قال م. مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc: كان العام 2021 استثنائيا بكل المعايير بفضل استراتيجية الشركة المتجددة وتفاني موظفيها لتقديم ما هو أفضل دائما لتحقيق أهداف الشركة المرجوة وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات وخلق قيمة مضافة وعوائد أفضل للمساهمين، كما أن نجاحنا لم يكن ليتحقق بدون الدعم المستمر وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصالح المبنية على الثقة والمصالح المشتركة بين الأطراف ذات الصلة. لذلك، أولينا اهتماما كبيرا بتطوير وتعزيز إطار حوكمة الشركات بما يمكن stc من خلال التزامنا بهدفنا وامتثالنا لقيمنا ومشاركتنا لمساهمينا في أعمالنا اليومية واتباعنا لاستراتيجية تجارية ومالية متكاملة، باتت stc أكثر قدرة على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال وتقديم ما يفوق توقعات أصحاب المصالح بمن في ذلك المستثمرون والموظفون والموردون والعملاء والهيئات الحكومية والمجتمع المحلي.



وأوضح: بالنسبة لعملائنا الكرام، سواء كانوا أفرادا أو شركات، فإن تركيزنا كمزود رائد للاتصالات والحلول الرقمية ينصب في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة. كما نولي اهتماما كبيرا بتطوير وتوسيع خدماتنا وحلولنا الخاصة بمعلومات الاتصالات المتكاملة والرقمية المتقدمة وخدمات التقنية الحديثة والتي تتماشي مع استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي. ومن خلال ذراع الشركة المتخصص في توفير خدمات الشركات solutions by stc قدمنا مجموعة متنوعة من الحلول المرنة والموثوقة التي تساعد في تسريع استراتيجيات التحول الرقمي للشركات باستخدام التطبيقات الجديدة في السوق.



وحول الجائزة، قال الحربي، نحن فخورون بالحصول على هذه الجوائز من IFM والتي تأتي اعترافا بمكانة stc الرائدة في السوق وتسلط الضوء على مجالات النمو المختلفة التي ركزت عليها الشركة في الفترة الأخيرة انسجاما مع استراتيجيتها المؤسسية. وبالنيابة عن stc، أود أن أتقدم بالشكر الى جميع الذين لعبوا دورا مهما في تنفيذ استراتيجية الشركة التي أسفرت عن تحقيق هذه الجوائز على الرغم من الأوقات الصعبة التي واجهناها بسبب أزمة كوفيد.