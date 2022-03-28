مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء.

و بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبإسم أخته وإخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والمقيمين على أرضها الطاهرة ، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا إلى صيامه ويبلغنا تمامه.