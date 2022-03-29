نعمل حالياً على إنجاز اتفاقيتين في مجال التعليم والبحث العلمي والعلوم الطبية

المشعل: دور مهم لأبناء الجالية البلغارية ضمن فريق «الخدمات الطبية» لتجاوز جائحة كورونا

أسامة دياب



وصف السفير البلغاري لدى البلاد ديميتار ديميتروف العلاقات البلغارية - الكويتية بالتاريخية، حيث سيحتفل البلدان الصديقان العام المقبل بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية.



وقال ديميتروف في مجمل كلمته خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة لخريجي الجامعات البلغارية في الكويت: نسعى معا إلى تعزيز علاقاتنا مع الكويت والتي تمتاز بالود والاحترام المتبادل إلا انها لاتزال دون الطموح في المجالين التجاري والاستثماري، فنأمل ان يكون هناك طيران مباشر بين الكويت وصوفيا على مدار العام لتعزيز التواصل واسـتـكـشـاف الـفـرص الاستثمارية الواعدة وألا تقتصر على موسم الصيف فقط ونحن على أبوابه هذا العام، مشيرا إلى أن بلاده تعد وجهة مثالية للسياحة والاسـتـجـمـام والعلاج الطبيعي سواء في الجبال أو على البحر وستسعد بزيارتكم دوما.



وبالعودة للمناسبة، ذكر ان لقاء خريجي الجامعات البلغارية طال انتظاره، وأصبح ممكنا في ظل التراجع التدريجي لجائحة كورونا، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها السلطات الكويتية بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد من أجل إنجاز حملة تطعيم ناجحة جدا، مما أتاح الفرصة للحد من تبعات الجائحة والرفع السريع للقيود والعودة الى الحياة الطبيعية، ونحن سعداء بأن الأطباء والممرضين البلغار كانوا جنبا الى جنب مع زملائهم الكويتيين في أماكن عملهم وساهموا معا في التغلب على الجائحة.



وأضاف: نفتخر أيضا بخريجي بلغاريا الذين تلقوا تعليمهم في بلدنا من الأطباء والمهندسين والفنيين وممثلي قطاعات مهنية أخرى، واسمع في كل مكان بأن خريجي بلغاريا والخبراء البلغار يؤدون واجباتهم على أكمل وجه وبمهنية عالية وهذه شهادة نعتز بها ونأمل أن يزداد عدد خريجي بلغاريا في الكويت ويعود الأصدقاء الكويتيون للدراسة في جامعاتنا التي تمتاز باعتماد أوروبي وأن نفعل التعاون العلمي والأكاديمي، مشيرا الى ان جامعة الكويت تستقدم سنويا طلبة بلغارا متميزين يدرسون اللغة العربية، وتعمل الجهات المعنية في البلدين حاليا على إنجاز مشروعين جديدين لاتفاقيتين إحداهما في مجال التعليم والبحث العلمي والأخرى في العلوم الطبية يتم من خلالها استبدال الاتفاقيات القديمة بين بلدينا.



وذكر ان أبناء الجالية وخريـجـي الـجـامـعـات البلغارية يساهمون في تطوير العلاقات الثنائية فهم سفراء لنا في الكويت الصديقة، وأريد ان أفتح باب التطوع لتشكيل مجموعة عمل لطرح مبادرات حول فعاليات يمكن من خلالها أن نحتفل بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا.



بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الشيخ عبدالله المشعل وجود تعاون طبي مع بلغاريا في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.



وفيما ثمن المشعل عمق الصداقة بين هيئة الخدمات الطبية والجالية البلغارية، أشاد بدور العديد من أبناء الجالية الذين يعملون ضمن الفريق في هيئة الخدمات الطبية وساهموا بشكل كبير في تجاوز الجائحة فمنهم أطباء وممرضين وفنيين يعملون في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة والوحدات التابعة لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع.



وعما إذا كانت هناك نية لاستقدام طواقم طبية جديدة من بلغاريا لوزارة الدفاع في القريب العاجل، قال: «لدينا لجان تقدر الاحتياج الفعلي للقوة البشرية داخل هيئة الخدمات الطبية وبالتأكيد ستكون الجالية البلغارية وغيرها من الجاليات لاستكمال النقص في الأيدي العاملة».



وأشار إلى أن كل قطاع صحي في العالم لا بد ان يكون به نقص مهما كانت الدولة متطورة، مشددا على أن هيئة الخدمات الطبية لا تقف عن تقديم المساندة سواء لوزارة الصحة أو جهات الدولة ولكن الأمور تتغير بتغير الظروف، ففي الوقت الحالي قل التركيز على الجائحة في ظل انحسار أعداد الإصابات وبدء العودة للحياة الطبيعية.