مريم بندق



أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين العمل الإرهابي الجبان المتمثل في إطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، مؤكداً بأن هذه العملية الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة فحسب وإنما تستهدف أيضاً مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت إلى يسعى فيه العالم لدعم إستقرار تلك الامدادات وضمان تدفقها

و الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الإعتداءات ومحاسبة مرتكبيها