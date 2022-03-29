اختتمت أرزان فينتشر كابيتال عام 2021 بنجاحات وإنجازات جديدة، حيث تخارجت الشركة من شركتين من محفظتها الاستثمارية وهما: Tamatem وPOSRocket، وبذلك يصل إجمالي عدد صفقات التخارج إلى 4 تخارجات ناجحة خلال عام 2021 وحده، مكملة بذلك مسيرة النجاح فيما مضى من سنوات حيث قامت أرزان فينتشر كابيتال فعليا بخمس عمليات تخارج في السنوات السابقة.

ويرتكز نشاط شركة Tamatem (الأردن) على الألعاب الإلكترونية وألعاب الجوال في المنطقة العربية، حيث سجلت أكثر من 100 مليون عملية تنزيل للألعاب منذ إنشائها، وكانت هذه الشركة الناشئة واحدة من أقدم استثمارات Arzan VC، وفي وقت سابق من ديسمبر 2021، تمكنت Tamatem من جمع 11 مليون دولار أميركي في المرحلة الثانية من الجولة التمويلية بقيادة مطورة ألعاب الفيديو الكورية الجنوبية KRAFTON، وانتهزت Arzan VC الفرصة لبيع أسهمها في Tamatem وإجراء عملية تخارج ثانوية ما حقق عوائد كبيرة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بـ POSRocket (الأردن)، فهي ثاني أكبر مشغل لتكنولوجيا خدمات المطاعم الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يوفر خدمات نقاط البيع سحابيا من خلال حلولهم التكنولوجية.

جدير بالذكر أنه قد تم الاستحواذ على هذه الشركة الناشئة من قبل منافستها السعودية Foodics في ديسمبر 2021.

وفي هذا السياق، أعرب حسن زينل الشريك والمؤسس لشركة أرزان فينتشر كابيتال عن اعتزازه باقتناص الفرص وتحقيق هذه التخارجات وما سبقها من إنجازات للشركة، حيث ذكر أن أرزان فينتشر كابيتال استثمرت في 40 شركة ناشئة في 10 دول حتى الآن خلال عام 2021، ما زاد حجم الاستثمارات الجديدة لشركة Arzan VC بنسبة 208% على أساس سنوي.