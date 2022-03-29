ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2022 بواقع رحلتين بالأسبوع يومي الأحد والأربعاء.



وفي هذا الشأن، قال مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية د.وليد ابي اللمع: يسعدنا الإعلان عن إطلاق أحد أحدث وجهات الخطوط الجوية الكويتية من وإلى الدار البيضاء في المملكة المغربية، حيث إن هذه الوجهة تعد من الوجهات التي لطالما كانت مهمة للغاية في خيارات عملائنا الكرام، إذ يكثر الإقبال عليها لما تتمتع به من معالم سياحية جاذبة للمسافرين ولما تتميز به أيضا من الأماكن التراثية والتاريخية والثقافية العريقة.



من جهتها، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي: إن اختيار وجهة الدار البيضاء يأتي مكملاً للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها الكرام، كما أن اختيار هذه الوجهة جاء بعد دراسات متأنية وحصيفة لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة.