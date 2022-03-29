يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) تميزه في تلبية تطلعات العملاء وتوفير أفضل الحلول والخطط الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، انطلاقا من دوره الريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة للعملاء.



ويحرص «بيتك» على الرعاية الصحية وصحة عملائه لأنه لا يوجد ما هو أغلى من صحة الإنسان، لذا يوفر «بيتك» خطة الاستثمار للرعاية الصحية الخاصة «شفاء» التي تمكن من ادخار مبالغ شهرية يحصل العميل معها على أرباح استثمارية أعلى على مدخراته، بالإضافة إلى تغطية تكافلية تضمن للعميل الحصول على كامل المبلغ المستهدف طوال فترة سريان التغطية، وعند الحاجة إلى مواجهة العوارض الصحية ستكون المدخرات في متناول اليد لتغطية كل ما يتطلبه الأمر لاستعادة عافيتك.



كل ما يتوجب فعله للاشتراك في خطة الاستثمار للرعاية الصحية الخاصة «شفاء»، تحديد المبلغ الإجمالي المستهدف، وسوف يقوم «بيتك» بإعداد الخطة من أجل العميل.



ومن شروط الخطة الاستثمارية أن يكون عمر العميل ما بين 21 و60 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار من 5 إلى 15 سنة.



ومن مزايا الخطة الاستثمارية «شفاء» ما يلي: تعتبر الخطة الاستثمارية «شفاء» خطة مرنة وذات عوائد استثمارية مرتفعة. توفر الخطة المبلغ المدخر عند الحالات الطارئة وتشمل حماية تكافلية لحالات الأمراض المستعصية والوفاة والعجز الكلي الدائم، إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في أي وقت، وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الأول، ويمكن إيداع دفعات مالية محددة بالإضافة الى المبالغ الشهرية المستقطعة دون التأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار، ويمكن إلغاء خطة الاستثمار في اي وقت، وسيتم إرجاع المبلغ المستثمر بالإضافة الى الأرباح المحققة حتى تاريخ الإلغاء.



والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي» التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الأبناء للجامعة. و«إنجاز» متعددة الأغراض، اذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع خاص او شراء منزل مناسب وغيره. و«رفاء» المصممة لمواجهة تكاليف زواج الأبناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، إذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج أبنائهم من الآن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف الزواج، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة. و«ثمار» التي تساعد على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق جميعها عند انتهاء الخطة ببلوغ سن التقاعد. و«شفاء» التي تمكن العميل الاشتراك في الخطة وتحديد المبلغ الإجمالي المستهدف، وسيقوم البنك بإعداد الخطة التي تناسبه.