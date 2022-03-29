يستمر البنك التجاري الكويتي في تواجده بصفته البنك الوحيد والحصري في معرض الكويت للسيارات في مجمع 360 الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي الموافق الثالث والعشرين من مارس ومستمر لغاية الأول من أبريل.



ومن المعروف أن تواجد البنك التجاري في المعرض يأتي في إطار شراكة استراتيجية مع معرض الكويت للسيارات الذي انطلق بحدث ضخم، حيث يضم المعرض أكثر من 35 علامة تجارية وأكثر من 100 سيارة ودراجة نارية فخمة.



وفي تعقيبها على تواجد البنك في هذا الحدث والإقبال اللافت على أجنحة البنك التجاري في المعرض لكونه البنك الوحيد المتواجد في المعرض ويقدم عروضا حصرية في المعرض، قالت بدور بوخمسين رئيسة إدارة التسويق في البنك التجاري إن البنك مازال يوفر عرضه الأفضل فيما يخص تمويل السيارات والمركبات في الكويت، مبينة في هذا الصدد أن بوادر هذه الشراكة الاستراتيجية انعكست إيجابا على البنك والمعرض، حيث شهد إقبالا جيدا متوقعا من قبل رواد المعرض للاستفسار عن العروض المقدمة من «التجاري» لعملائه وعملاء البنوك الأخرى.



وأكدت بوخمسين أن العروض التمويلية المقدمة لعملاء البنك التجاري وعملاء البنوك الأخرى هي استثنائية وحصرية لفترة المعرض، داعية الجميع للاستفادة منها قبل انتهاء المعرض والحصول على سيارة الأحلام بشروط تمويلية ميسرة.