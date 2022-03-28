مريم بندق

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع هالان بالقرب من مطار مقديشو الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والذي يضم بعثة الأمم المتحدة إضافة إلى بعثات دبلوماسية أجنبية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب. وشدد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.