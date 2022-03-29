القاهرة - خلود أبوالمجد



غردت الفنانة المعتزلة حنان ترك على حسابها الخاص بـ «تويتر» كاشفة عن حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها منذ فترة، وكتبت: «لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، لولا البوح لله في كل ضائقة، لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل، لا يمكن أن يهزم امرؤ كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله)».



وكانت حنان ترك قد أعلنت عن تعافيها من فيروس كورونا الذي كانت قد أصيبت به وقالت عبر حسابها بـ «تويتر»: «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بالصحة والعافية».