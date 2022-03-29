الرياض - خالد المصيبيح ووكالات



تتطلع الإمارات إلى فوز نادر على كوريا الجنوبية عندما تستضيفها في ستاد نادي النصر بدبي، لضمان المركز الثالث عن المجموعة الأولى من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر ما يؤهلها للعب مع أستراليا في ملحق قاري من دون الدخول في حسابات مع العراق الذي يبحث عن الفوز على سورية في دبي منتظرا تعثر الإمارات لضمان المركز الثالث.



وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى واليابان والسعودية عن الثانية، فيما يلعب ثالثا المجموعتين في ملحق قاري والفائز منه يلاقي خامس أميركا الجنوبية على بطاقة المونديال. وتحتل الإمارات حاليا المركز الثالث برصيد (9) أمام العراق بـ (8) الذي تغلب عليها في الجولة الماضية، وتبدو آمال لبنان (6) ضئيلة جدا. فيما يحل لبنان ضيفا على إيران بعد سقوطه بنتيجة كبيرة على أرضه أمام سورية 0-3، فمنيت آماله بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الملحق بضربة شبه قاضية.



وفي المجموعة الثانية، يحتفل المنتخب السعودي بتأهله الثاني تواليا والسادس في تاريخه، عندما يستقبل نظيره الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وكان الأخضر قد حسم تأهله قبل مباراته الماضية أمام الصين (1-1) لخسارة أستراليا أمام اليابان 0-2.



وسيكون الاحتفال اليوم في ستاد الملك عبدالله في جده شاملا بوضع (تيفو) يحمل عبارة «الصقور الخضر» باللغة الإنجليزية إضافة إلى توجد 4 فنانين يشاركون في تقديم وصلات غنائية وهم: رابح صقر وماجد المهندس وعايض وداليا مبارك.