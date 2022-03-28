مريم بندق



أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة (48) لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية تحت عنوان (الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية).

كما أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر الشقيقة مؤخراً، والتي حضر خلالها منتدى الدوحة للدورة (20) تحت عنوان (التحول إلى عصر جديد) ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء.

وشرح للمجلس كذلك نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تيلوبردي، وفحوى المحادثات التي جرت، والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين.