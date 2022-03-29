عبدالله الراكان



اختتمت الهيئة العامة للشباب مساء أول من أمس التصفيات النهائية للدوري الابداعي الشبابي في موسمه الثالث لبرنامج البرمجة والرياضيات الروبوت (كود) للطلبة من 4 إلى 14 عاما، بحضور مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل وأعضاء مجلس الشباب.



وقال د.خالد الفاضل ان هذه المسابقات الشبابية من شأنها صنع علماء الكويت في المستقبل، مضيفا ان تواجده في هذه المسابقة ممثلا لـ «التقدم العلمي» جاء لدعم الكوكبة المتميزة من ابناء الكويت الصغار الذين يقومون بالمشاركة والتسابق لتحقيق الانجازات العلمية في مجال برمجة الكمبيوتر وصناعة الروبوت والمسابقات العلمية في الرياضيات والفيزياء. ونطمح لأن نرى هذه المشاركات بمستوى دولي وحصول شباب الكويت على مراكز عالمية متقدمة.



بدورها، قالت المديرة الفنية للدوري الابداعي الشبابي التابع للهيئة العامة للشباب د.عبير العميري في تصريح لـ «الأنباء»: نتواجد في التصفيات النهائية للدوري الابداعي والذي يتضمن 7 مسابقات، مشيرة إلى انه تم الانتهاء الاسبوع الماضي من 4 مسابقات وهي: القرآن والرسم والقصة القصيرة والمناظرات ولدينا التصفيات النهائية في الروبوت والبرمجة والرياضيات، مؤكدة ان الاقبال كبير جدا على المشاركة في المسابقات وافتتحنا دورتين للتأهيل وقاربت المشاركات 100 في الروبوت و100 في الرياضيات و80 في البرمجة.



وأضافت العميري ان هذا المشروع خاص بالسياسة الوطنية لاستهداف الفئة العمرية من 7 الى 18 عاما، هدفه الاستثمار في الشباب الكويتي واكتشاف المواهب ودعمهم وسد الفجوات وتأهيلهم للمشاركة في منافسات عالمية ليمثلوا الكويت، متقدما بالشكر لأولياء الأمور على تشجيع ابنائهم للمشاركة، مبينة ان الاختبارات التي تطبق على المشاركين مقاربة للمنافسات العالمية، لافتة الى ان مسابقة الرياضيات مقاربة لأسئلة اختبارات الاولمبياد والبرمجة، وهيئة الشباب ستستمر في دعم هذه المواهب في المسابقات الدولية.



من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للشباب أسرار الانصاري ان دوري الابداع أحد البرامج المعتمدة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية 2020 ـ 2025، ومن برامج السياسة الوطنية للشباب ويشجع الإبداع المبني على أسس علمية وثقافية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين لاستثمار طاقاتهم ودعمهم منذ الصغر، مضيفة انه خلال العام الماضي نفذت الهيئة العامة للشباب مشاريع استفاد منها 12 ألف شاب وشابة.



من جهته، أكد عضو مجلس الشباب الكويتي م.ياسر الحمد ان تواجدنا لدعم برنامج الدوري وهذه المبادرة ممتازة لتضمنها بعض الفعاليات التي تتعلق بالروبوت والذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان هذه البطولات تشجع الشباب وتساعدهم في حل الكثير من المشكلات.



وذكر م.الحمد ان هذه المسابقات هي السبيل لدعم الشباب والاستثمار في هذه المواهب الكبيرة التي تزخر بها الكويت، مشيرا الى ان مجلس الشباب يحاول ان يكون حلقة الوصل بين المواهب واصحاب المشكلات او اصحاب الاحتياج، مشيرا الى ان الشباب يحتاج للتمكين، ودورنا في مجلس الشباب الكويتي ان نكون عنصرا فعالا في هذا الجانب.



وفي السياق ذاته، بين عضو مجلس الشباب صالح الشمري انه مهتم بالتكنولوجيا بشكل عام، معربا عن سعادته لهذا الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للشباب، مشيدا بدور الدوري في صقل مهارات الشباب الكويتي.



وقال عضو مجلس الشباب الكويتي عبدالرحمن القصبا ان مثل هذه البرامج من شأنها دعم المواهب الشبابية وصقل مهارتهم بشكل عام، مؤكدا ان مجلس الشباب جهة استشارية ترفع توصياتها للوزير المختص.