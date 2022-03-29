عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي في تصريح لـ «الأنباء» عن تسجيل ما يقارب 550 معلما ومعلمة في التأمين الصحي والذي تقدمه الجمعية بالتعاون والتنسيق مع شركة الكويت للتأمين.



وأوضح الهولي انه تم فتح التسجيل في التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات اعتبارا من يوم 13 الجاري حتى إغلاقه مساء أمس في مقر الجمعية على فترتين صباحية ومسائية، لافتا إلى أننا نعمل على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة أهل الميدان التربوي من خلال مشروع يليق بمكانتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة أبنائنا الطلبة خاصة أن هذا التأمين يأتي في إطار حرص الجمعية على توفير الخدمات والضمانات الصحية للهيئات التعليمية التي تستحق الكثير.



وأضاف ان التأمين الصحي للمعلمين سيشمل فقط أعضاء الجمعية وأسرهم، وكذلك الآباء والأمهات، مشيرا إلى أن قيمة التأمين تصل إلى 10 آلاف دينار، ومعنية بفئتين وفق ما هو محدد في الوثيقة، حيث إن فئة الـ 10 آلاف قيمتها 315 دينارا، وفئة الـ 5 آلاف دينار قيمتها 265 دينارا.