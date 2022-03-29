أسامة دياب



في إطار جولة خليجية وصل إلى البلاد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، قادما من مسقط في زيارة قصيرة.



وخلال الزيارة الى الكويت، سيؤكد الوزير على الضرورة الملحة لوضع حد لغزو أوكرانيا، وكذلك الحاجة إلى تنويع إمدادات النفط في أوروبا.



كما يبحث مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد جميع الازمات الاقليمية، لاسيما الاوضاع في لبنان. وسيعيد التأكيد على رغبة فرنسا في تعميق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بناء على نتائج الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي الفرنسي ـ الكويتي، الذي شارك في رئاسته في يناير الماضي الوزير المنتدب فرانك ريستر.