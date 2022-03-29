

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الداخلية والبلديات في جمهورية لبنان الشقيقة بسام مولوي، هنأه فيه بمناسبة توليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له تحقيق المزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن، كما تمنى له التوفيق والسداد للحفاظ على أمن الوطن وسلامة واستقرار مواطنيه.



من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لأخيه وزير الداخلية والبلديات في جمهورية لبنان بسام مولوي لاتصاله وتهنئته، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة وطنه، ومثمنا التعاون الأمني والعلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.