محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن وزارة الداخلية كلفت قطاعات الامن العام وشؤون الاقامة والامن الجنائي بمتابعة ملف التسول الرمضاني للعام 2022، عبر فرق عمل تتلقى البلاغات وتتعامل معها واخرى تجوب مناطق واسواقا يكثر فيها المتسولون. وأوضح أن جميع من يضبط بالتسول من الجنسين سيتم إبعادهم عن البلاد ووضع أسمائهم في سجلات غير المصرح لهم بالدخول الى البلاد مجددا ومنع الكفالات على كفلائهم سواء كانوا أشخاصا أو شركات.



وأشار المصدر الى ان وزارة الداخلية اتخذت خطوات استباقية للحد من التسول في رمضان، ومنها إصدار تعليمات شفهية بمنع دخول رعايا دولة عربية بعينها يضبط سنويا عدد من رعاياهم يتسولون. وعلى صعيد ذي صلة، ألقى رجال مباحث شؤون الاقامة في حملة اول من امس القبض على 15 متسولة ومتسولا بعضهم كان يستعطف المارة بأطفال برفقتهم، وبحسب بيان صادر عن «الداخلية» فإن المتسولين الموقوفين هم الجنسية الأردنية والسورية والسريلانكية.