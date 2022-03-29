عبدالله قنيص



أمر وكيل نيابة الأحمدي بإحالة جثة مواطن في العقد الخامس من عمره الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب وفاته، وذلك بعد العثور عليه جثة هامدة في المقعد الخلفي لمركبة متوقفة في منطقة المهبولة. وقال مصدر امني لـ«الأنباء» إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوجود جثة لشخص في المقعد الخلفي لمركبة فارهة، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن والأدلة الجنائية، وتبين من المعاينة ان الوفاة مر عليها ايام وانها تعود لمواطن «غير مسجل بلاغ بتغيبه». ومن المقرر ان يحدد الطب الشرعي توقيت الوفاة وأسبابها، فيما قام رجال المباحث بتفحص هاتف المتوفى لمعرفة هوية الأشخاص الذين تواصلوا معه قبل الوفاة.