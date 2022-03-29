أعرب عن تمنياته باهتمام الجميع في هذا المجال بالإبداع والقدرات والإمكانيات من أجل إعلام هادف يخدم الشعب والأمة

الخميس: الاحتفال يأتي بعد توقف عامين بسبب «كورونا».. ولقاء الأصدقاء والمبدعين والإعلاميين شخصياً ذو قيمة عالية

فخور بوجودي بين هذه الكوكبة.. والإعداد والاستعداد هما السبيل لنجاح أي عمل أو أي شخص في مجال الإعلام

السنعوسي: مجتمعنا في أمس الحاجة لوضع الإعلام مصلحة الكويت أولوية

دارين العلي



أكد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين دعم الإعلام والإعلاميين في مختلف المجالات، مشددا على حرص الحكومة على الاستمرار بهذا الدعم لجميع الأجهزة الاعلامية، واعدا بمرحلة مختلفة بكل المقاييس مستقبلا.



وأعرب روح الدين خلال حضوره حفل تكريم كوكبة من الاعلاميين بمناسبة يوم الاعلام الكويتي الذي نظمته الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال أمس الأول بالمكتبة الوطنية، عن أمله من الجميع ممن يخوضون هذا المجال الخروج بأبهى حلة إعلاميا، مؤكدا أن الاعداد والاستعداد السبيل لنجاح اي عمل او اي شخص في هذا الشأن.



وهنأ في كلمة له المكرمين في الحفل، معربا عن سعادته وافتخاره بحضوره بين هذه الكوكبة الاعلامية في يوم الاعلام الكويتي، مؤكدا دعمه لأي إبداع أو عمل إعلامي متميز.



الإعلامي الجاد



بدوره، أعرب الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وزير الإعلام الأسبق والإعلامي القدير محمد السنعوسي في كلمة له خلال الحفل عن سعادته لوجوده بين كوكبة من الاعلاميين، واصفا اياهم بالأبناء، لافتا الى انه لا بد من التذكير بواجب الاعلامي في المجتمعات العربية.



ولفت الى ان الاعلامي شخص مبدع جاد ذو أخلاق ايجابية وليس سلبية، مشيرا إلى أن هناك الكثير في المجتمع الاعلامي في غير مكانهم، مخاطبا الاعلاميين بضرورة المحافظة على هذه المهنة، معربا عن ايمانه بأن الجميع ساهموا وما زالو يساهمون من اجل الانسان العربي في كل مكان.



وقال ان المجتمع الكويتي بأمس الحاجة للاعلاميين الجادين سواء من الرجال او السيدات ممن يضعون مصلحة بلادهم ومصلحة الناس في مقدمة مبادئهم.



وفي تصريح على هامش الحفل لـ«الأنباء»، قال السنعوسي إن هناك إعلاميين مروا في حياته وما زالوا يعتبرون كأبناء له، متمنيا لهم الاستمرار والجد والاجتهاد من اجل اعلام نزيه وقوي وصريح.



وأضاف أن «الأنباء» هي أحد أعمدة الاعلام الكويتي «تجعلني اكتب بين الحين والآخر لكونها تحتكم للوطنية وتعطي مجالا واسعا، أتمنى لها الخير والاستمرار».



وأضاف «اتمنى للجميع في مجال الاعلام الاهتمام بالإبداع والقدرات والامكانيات من اجل اعلام هادف يخدم الشعب والامة».



العودة ما بعد الجائحة



وتحدث الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس في افتتاح الحفل، معربا عن سعادته بعودة الأنشطة التي تقام سنويا بيوم الاعلام الكويتي بوجود كوكبة من الاعلاميين والفنانين وأعضاء السلك الديبلوماسي.



وقال انه بعد توقف دام عامين بسبب الجائحة وبالرغم من نجاح الفعاليات التي تم تنظيمها عن بعد إلا ان الحضور الشخصي ولقاء الاصدقاء والمبدعين والإعلاميــين ذو قيمة عاليـــة.



وقال ان الاحتفال بيوم الاعلام الكويتي يصادف في الثاني من فبراير الا ان الظروف الصحية حالت دون تنظيمه وقد تم تأجيله الا انـــه تم الإصرار على تنظيمه اليـــوم وعقـــد الملتقى وعـــدم تأجيله لتأكيد عودة الحياة والانشطة والفعاليات الاعلامية.



ووجه الشكر لجميع من ساهم في انجاح الملتقى والاحتفال بيوم الاعلام الكويتي، مهنئا المكرمين والفنانين، ومرحبا بحضور أعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة من المبدعين والإعلاميين.



وقدم التحية ايضا للرئيس الفخري للجمعية د.محمد السنعوسي، لافتا الى ان الجمعية حديثة النشأة ومشهرة من وزارة الشؤون، آملا من تمكنها من تحقيق الرؤية التي أنشئت من أجلها.



متطلبات جمعية الإعلام



تم خلال الحفل عرض فيلم قصير حول ابرز الاهداف والمتطلبات الاساسية للجمعية الكويتية للاعلام والاتصال ومنها:



- مراجعة القوانين والتشريعات الاعلامية كافة.



- دعم العمل الاعلامي والعمل على انجاح المؤسسات الاعلامية الخاصة والعمل على مساندتها وتطويرها.



- من المهم ان تتوقف وسائل الاعلام الرسمية عن المنافسة المكلفة لوسائل الاعلام في القطاع الخاص.



- الاهتمام بالكوادر الوطنية وبناء جيل اعلامي متعلم ومؤهل من خلال التدريب والتأهيل.



- اتاحة الفرصة امام الاعلاميين الحقيقيين المؤهلين في الدولة للقيام بعملهم الاعلامي.



- من الضروري ايجاد صيغة للتفرقة بين ما هو اعلامي وما هو غير اعلامي.



- التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة بالتواصل الاجتماعي والتواصل معها بطريقة مهنية للوصول الى صيغة لكيفية الاستفادة من خبراتها.



- القيام بحملات توعوية مكثفة ومستمرة لتسليط الضوء على ضرر وخطورة الغلو في الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعية.



- اشراك الجهات المعنية بالشأن الاعلامي كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها بالقرار الاعلامي.



- تمكين المؤسسات الاعلامية الرسمية والمعتمدة من مباشرة اعمالها بشكل سليم وتطوير قطاعاتها الالكترونية مما يجعلها مهيأة اكثر لمواكبة انتشار الاعلام الالكتروني وتأثيراته.



المكرمون في الحفل



وزير الاعلام الأسبق د.محمد السنعوسي



المخرج علي الريس



الفنان محمد المنصور



أستاذ الإعلام د. ياسين الياسين



الاعلامي عبدالرحمن النجار



الكاتب والمخرج بدر المحارب



الفنان جاسم النبهان



المخرج عبدالله حمد المخيال



الفنان التشكيلي عبدالرسول سلمان



الفنان عبدالرحمن العقل



الاعلامي فخري عودة



الاعلامية دولت شوقي



الفنان والملحن سليمان الملا



الشاعر صالح عبدالله مدوه (ساهر)



المخرج عبدالله عبدالرسول



الاعلامي د.يوسف السريع



الاعلامي عبدالمحسن البرقاوي



الاعلامي نادر كرم



الاعلامي سعد الخلف



الاعلامية غادة الرزوقي



الاعلامي صالح الشمالي



الاعلامية رباب بداح



الاعلامي احمد الحمدان



الاعلامية نجلاء خريبط



الاعلامي د. عبدالرحمن أبا ذراع



المخرج الاذاعي وليد سراب



المخرج عبدالله السلمان



الاعلامية دعاء عبدالرحمن



المذيع الاعلامي سعود الحسيني



د. بشاير الصانع



الصحافي والكاتب محمد الحسيني



المذيع ماهر العنزي



الاعلامي احمد الفضلي



الصحافي والناقد مفرح الشمري



رئيس قسم الاعلام في الجامعة د.حسين مراد



مدير الانتاج لافي السبيعي



المعد الاعلامي صالح الدويخ



الصحافي علي بلوط



الاعلامي سعد الفندي



الاعلامي فاضل جرمن - فريق المها التطوعي



شكر وامتنان بالتكريم والعودة للحياة



أعرب عدد من المكرمين في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش الحفل عن سعادتهم بهذا التكريم، حيث اكد مدير اذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري ان هذا الاحتفال ليس تكريما وانما عرس جميل بحضور قامات اعلامية حضرت الحفل بعد هذا الانقطاع لتثبت التوهج الكويتي الاعلامي ليس فقط عربيا بل عالميا. وبدوره، قال الصحافي المخضرم في الزميلة «الراي» علي بلوط ان هذا التكريم ليس لشخصه، بل هو تكريم لصاحبة الجلالة الصحافة التي تجند بها منذ ان ابصر الحياة، لافتا الى انها مهنة المتاعب ولكن متاعب ذات حلاوة، معربا عن فخره بتواجده بين هذه الكوكبة من الاعلاميين في صرح ذي مكانة كالمكتبة الوطنية. ومن جهتها، قالت الاعلامية نجلاء خريبط ان كل شخص في الحياة يحتاج لمن يقدره، فكيف بالإعلامي الذي يدخل في كل بيت ويصل الى قلوب وعقول الناس، مثنية على تخصيص يوم للإعلامي وتكريمه لانه داعم على الافضل والتشجيع على العمل. اما الاعلامية دعاء عبدالرحمن، فلفتت الى ان التكريم بمثابة لمسة وفاء وإحساس بالشكر.



لقطات من الحفل



«ابن الوز عوام»



خاطب الإعلامي القدير محمد السنعوسي في سياق كلمته الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، قائلا «انت ولدي، انا تربيت مع والدك وابن الوز عوام، فقد كان والدك من الكتاب في صحيفة الحائط المدرسية، فبارك الله فيك».



الرئيس الفخري



تساءل السنعوسي ممازحا الحضور عن ماهية موضوع منصب الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للاعلام والاتصال الذي منح له قائلا «انا سعيد بأنني رئيس فخري ولكن ما هي وظيفتي ماذا افعل، رئيس فخري ولكن شسوي ما ادري».



تقديم الحفل



قامت مقدمة الاخبار والبرامج السياسية زينب فتحي بتقديم برنامج الحفل فتحدثت عن الجمعية واهدافها، كما استبقت دعوة المكرمين للتكريم بملخص حول انجازاتهم واسهاماتهم بالعمل الفني والاعلامي.



الحرية الفنية



تحدث الفنان جاسم النبهان اثناء تسلمه الدرع التكريمية، واصفا السنعوسي بأنه ليس الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للاعلام والاتصال فقط بل هو رئيس لكل فنان في الكويت لأنه ساهم في سعيه لممارسة العمل بحرية في العمل المسرحي، قائلا «نرجو أن يرجع ذلك النور»





