أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فوز طلبة كويتيين تحت 14 عاما من طلبة برنامج وادي الشباب، بالمركز الاول بمسابقة SeaPerch الإقليمية للغواصات الآلية (غرب آسيا) التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة خورفكان 2022 من 26 الى 28 مارس.



وهنأت الهيئة العامة للشباب في بيان صحافي لها الفائزين حوراء هاني ميرزا، محمد نواف البحر، طلال عصام الحزامي ومدربهم محمد صالح الظفيري ومساعدته المهندسة مريم السلمان.

وبينت الهيئة أن المسابقة تتبع منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تكون الهندسة البحرية هي محور التحدي.

واوضحت أن رؤيتها تكمن في "شباب شريك مبدع ومنتج في ريادة الكويت"، وذلك عبر الربط بين الشباب والريادة من خلال برامجها التي تطرحها بشكل دوري للفئة العمرية من ٧ الى ٣٤ عاما .



وبينت الهيئة أن المسابقة تتبع منهجا فريدا يركز على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تكون الهندسة البحرية هي محور التحدي.

وأشارت إلى خوض المشاركين تجربة تصميم وتنفيذ غواصة آلية مدارة عن بعد باستخدام أساسيات تصميم السفن والغواصات ، لافتة الى انه تم اعداد الطلبة المشاركين عبر برامج طرحتها الهيئة خلال المواسم التدريبية لها مثل موسم برنامج وادي الشباب، ومشروع دوري الابداع الشبابي ، وذلك لتهيئتهم وتمكين المشتركين في هذه المجالات من تحقيق نتائج ايجابية محليا وإقليميا.

واضافت الهيئة انها ضمنت استراتيجيتها وخطتها برامج منوعة تعنى بتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من احتراف برامج جديدة تواكب العصر، لا سيما مايخص البرامج والتطبيقات الالكترونية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.



وأفادت بأنه شارك في البرنامج طلبة من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية.



وذكرت أن المسابقة تقام سنويا في الإمارات العربية المتحدة لتأهيل الفائزين للمنافسة الدولية التي تقام في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية.