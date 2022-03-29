الشيخ عبدالعزيز آل ثاني: نسعى للإنتاج الهادف في كل برنامج وقصة ومسلسل ونراقب صدى عملنا لدى المواطن

عيسى الهتمي: قنوات «الكأس» ستطلق النسخة الأولى من بطولة البادل الرمضانية وذلك تفاعلاً مع الانتشار الكبير لهذه الرياضة

علي السادة: شاشة تلفزيون قطر ستتزين في رمضان بحلة برامجية مليئة بالمتعة تحت شعار رمضانك أحلى يا بلادي

محمد المهندي: إذاعة قطر تطلق مخططاً برامجياً متكاملاً يراعي خصوصية الشهر الكريم

سالم المنصوري: إذاعة صوت الخليج تواكب الشهر الفضيل بدورة برامجية هادفة

عبيد الشمري: إذاعة القرآن الكريم أعدت مجموعة من البرامج المنتقاة التي تقدمها كوكبة من مشايخ الدين والمذيعين



مفرح الشمري



أعدت المؤسسة القطرية للإعلام من خلال القنوات والإذاعات التابعة لها لشهر رمضان المبارك العديد من البرامج التي تتميز بإنتاجاتها الضخمة والمنوعة والتي تلائم طبيعة الشهر الفضيل، حيث تأخذ هذه البرامج متابعيها في جولة دينية ومعرفية وترفيهية، كما لا تغفل المسابقات المشوقة، في عمل إعلامي يلامس بشكل مباشر تطلعات المواطن القطري كما يجذب المشاهد والمتابع من خارج قطر بمادة إعلامية قيمة وهادفة.



وفي هذا الصدد، أكد الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام على أن العمل مستمر لتلبية طموحات وتطلعات المواطن في كل المخططات البرامجية، لافتا إلى أن مخطط رمضان يعتبر من بين أهم المواسم في العام وذلك لخصوصيته الكبيرة لدى المشاهدين.



وأشار بن ثاني إلى أن المؤسسة القطرية للإعلام وفرت كل المتطلبات للقنوات والإذاعات التابعة لها لتقديم مخطط برامجي هادف ومميز، لا تنقصه عناصر الجذب الجماهيرية.



وأضاف «نراهن دائما على الإنتاج الهادف في كل برنامج وقصة ومسلسل أو حتى تقرير تلفزيوني أو فيلم وثائقي، فهي مسؤولية كبيرة على عاتقنا ومهمة صعبة نتابعها بشغف، ونراقب صداها لدى المواطن والمشاهد في كل أنحاء العالم».



وأوضح مدير قنوات الكأس الرياضية عيسى الهتمي أن قنوات الكأس ستواصل خلال شهر رمضان المبارك تقديم البرامج التوعوية الصحية والرياضية لمشاهديها، بالإضافة إلى نقل البطولات المحلية العربية والآسيوية، كما ستقوم قنوات الكأس بإعادة تنظيم بطولة الكأس الرمضانية لكرة القدم بالنسخة العاشرة بعد توقف لعامين بسبب جائحة كوفيد 19.



وأشار الهتمي إلى أن قنوات الكأس ستطلق النسخة الأولى من بطولة البادل الرمضانية وذلك تفاعلا مع الانتشار الكبير لهذه الرياضة في البلاد حيث وصل عدد المشاركين في البطولة إلى 272 لاعبا، لافتا إلى أن قنوات الكأس ستوفر تغطية إعلامية كاملة للبطولتين.



ومن جهته، أكد القائم بتسيير مهام وأعمال تلفزيون قطر علي السادة أن شاشة تلفزيون قطر ستتزين في رمضان بحلة برامجية مليئة بالمتعة والفائدة للمشاهدين، مشيرا إلى أن التلفزيون سيقدم مخططا برامجيا يلائم طبيعة الشهر الفضيل من خلال البرامج الدينية وبرامج المسابقات والإنتاجات البرامجية والدرامية.



ونوه السادة إلى أن تلفزيون قطر يقدم بشكل سنوي في رمضان مجموعة من البرامج الهادفة التي تحقق العديد من الاهداف الدعوية والتثقيفية التي لا تغفل الجانب الترفيهي، لافتا إلى أن برنامج الغبقة سيكون هو المنصة الحوارية الأهم خلال المخطط لمناقشة كل القضايا التي تهم مجالسنا في رمضان كما أن البوصلة سيقدم في إطار جماهيري مميز.



وأضاف «برامجنا تلائم كل أفراد الأسرة وهو من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها في شهر رمضان المبارك وطوال العام، وبدأنا الاستعداد مبكرا لهذه المناسبة المهمة».



من جانبه، أكد مدير إذاعة قطر محمد ناصر المهندي على أن الإذاعة ستقدم العديد من البرامج التي تلامس طبيعة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن فرق العمل في إذاعة قطر استعدت قبل رمضان بفترة كبيرة للوصول إلى مخطط برامجي متكامل، يراعي خصوصية الشهر ويلبي طموحات المستمعين.



وأوضح المهندي أن لإذاعة قطر خصوصية في الشهر الفضيل، وتنافس في عصر «إف إم» بإعلام راق وهادف، لافتا إلى رسائل المتابعة ورسائل الدعم العديدة من الجمهور.



وحول إذاعة القرآن الكريم، أكد مراقب إذاعة القرآن الكريم بالوكالة عبيد محمد الشمري على أن فرق العمل في الإذاعة استعدت مبكرا لمخطط شهر رمضان المبارك، حيث أعدت مجموعة من البرامج المنتقاة التي يقدمها كوكبة من مشايخ الدين والمذيعين على مدار الساعة، وأضاف «نعمل في مخطط شهر رمضان على تلبية كافة الأذواق لتكون إذاعة القرآن الكريم هي البث الدائم والمستمر مع المستمعين طوال اليوم بمجموعة مميزة من البرامج وساعات بث القرآن الكريم، وأيضا مواكبة لصلاة التراويح».



إنتاجات منوعة عبر تلفزيون قطر



ويقدم المخطط البرامجي لتلفزيون قطر في شهر رمضان المبارك إنتاجات مميزة ومنوعة من خلال البرامج المباشرة والمسجلة والمسلسلات المنتقاة والتي تلائم طبيعة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى التنويهات التلفزيونية المميزة والتي تتنوع بين الصحي والديني، حيث استنفرت فرق العمل في تلفزيون قطر منذ فترة طويلة لتقديم مخطط برامجي مميز.



ومن بين البرامج التي يقدمها تلفزيون قطر «الغبقة» وهو برنامج مسائي رمضاني يومي يرسخ تقاليد المجلس القطري التقليدي، ويقدم البرنامج فقرات شيقة ومفيدة مع مجموعة من الضيوف المعروفين بخبرتهم في المحاور التي يطرحها المقدمان حسن الساعي وسعد بورشيد.



وسيقدم البرنامج مجموعة من الأفكار المميزة والحلول المبتكرة في كل المجالات التي تلامس المحور الرئيسي في الحلقة وتلامس بشكل مباشر حياة الناس في قطر.



ومن أهم برامج المسابقات الرمضانية «البوصلة»، وهو من تقديم المذيع علي المري والفنان ناصر محمد في مسابقة رمضانية تقدم الفائدة والمعلومة للمشاهدين بالإضافة إلى الربح، حيث يتسابق المذيعان على إقناع المتصل بالإجابات الصحيحة والخاطئة.



ويعد برنامج البوصلة الأول من نوعه، ويطرح لأول مرة بشكل مختلف عبر شاشة تلفزيون قطر، وبقالب جديد، وسيكون له بعد جماهيري في مفاجأة للجمهور والمتابعين.



ومن ضمن برامج المسابقات أيضا «فكر معنا»، وهو برنامج مسابقات خفيف يعتمد على عفوية المذيع والمشاركين، ويهدف إلى تقديم معلومات مفيدة بطريقة لطيفة ومميزة، على أن تكون المجمعات التجارية مسرحا لتقديم البرنامج فيما يحصل الفائزون على جوائز عينية مميزة.



ومن البرامج التي يقدمها التلفزيون برنامج «في ضيافتهن»، وهو برنامج يعنى بالمرأة خلال الشهر الفضيل من تقديم الفنانة منى شداد، بالإضافة إلى برنامج «رمضانيات» من تقديم خليفة الرميحي، وهو تجربة رمضانية متميزة، في كل المواقع التي تقدم فعاليات خاصة برمضان.



كما سيطرح برنامج «المدونة» من تقديم المذيعة حنان العمادي وهو مجلة رمضانية شيقة يأخذ المشاهدين للتعرف على أجواء شهر رمضان المبارك ويطلعهم على المستلزمات التي ترتبط بهذا الشهر الفضيل وأبرز العادات المقامة فيه.



ومن البرامج أيضا برنامج «نكهات» الذي يستمر للعام الثاني على التوالي وتقدمه مجموعة من الطهاة القطريين والقطريات وهو خاص بالطبخ إذ يقدم وجبات محلية وعربية منوعة.



كما يقدم تلفزيون قطر «هدية وإيديدة عائشه» من تقديم الفنانة هدية سعيد والدمية المشهورة باسم إيديدة عاشة، وهو برنامج يناقش قضايا مجتمعية في قالب كوميدي.



كما تعلن المؤسسة القطرية للإعلام عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج إتقان «قطر امتداد الحضارة الإسلامية والعربية» والذي سيكون على شاشة تلفزيون قطر بين أذان المغرب وأذان العشاء في شهر رمضان المبارك، والذي يحتوي على (30) حلقة لمدة 26 دقيقة تلفزيونية والذي يتناول عمق النجاح والإتقان في دولة قطر، وتحمل هذه السلسلة (30) عنوانا مختلفا بكل قطاعات الدولة ومن ضمنها التاريخ، الطاقة، الأمن المائي والغذائي، الصحة، الطيران، الطبيعة وغيرها الكثير، والمنتج المنفذ لهذه السلسلة السيد/ ايمانويل سولر ومن إعداد وتقديم علي بن طوار الكواري وإخراج سامر جبر، حيث تم الاستعانة ايضا بفريق تقني دولي ومحلي وتم اشراك جامعة قطر المعنية بقسم الإعلام المندرج تحت كلية الآداب والعلوم، وكل ذلك لإنتاج السلسلة بأعلى درجات الاحترافية العالمية. حيث تم تنفيذ 720 ساعة عمل و72 يوم تصوير وزيارة 118 موقعا وتنفيذ 832 دقيقة تلفزيونية بفريق عمل يتكون من 27 شخصا، حيث كانت الاسبقية لكاميرات فريق التصوير بالدخول إلى أماكن عديدة لم يتم التصوير فيها من قبل وكل ذلك للبحث عن سر إتقان دولة قطر وعرضه للمشاهدين، وتأمل المؤسسة القطرية للإعلام أن تكون قد حققت الغاية المطلوبة من هذا البرنامج.



البرامج الدينية



ومن البرامج الدينية التي سيقدمها تلفزيون قطر هذا العام خلال شهر رمضان المبارك برنامج «ليتفقهوا» من تقديم الشيخ الدكتور سعيد البديوي وعقيل الجناحي، وهو برنامج ديني حواري يسلط الضوء على مختلف المواضيع الفقهية بطابع درامي ليجيب ضيف البرنامج على التساؤلات المطروحة ويقدم المعلومات الوافية والكافية.



كما سيقدم التلفزيون أيضا برنامج «أبناؤنا» من تقديم الشيخ الدكتور أحمد الحمادي ويستعرض خلاله السيرة النبوية بشكل مبسط مع الأطفال.



ويأتي الموسم الخامس من «جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم» من تقديم الشيخ عبدالله البوعينين، وهي النسخة الثانية التي تنظم «عن بعد»، حيث أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا جائزة كتارا لتلاوة القرآن، التزاما بدورها الثقافي ـ الديني الرائد في الوطن العربي والإسلامي، ولتشجيع واكتشاف المواهب المتميزة في قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل.



المسلسلات الدرامية



كما يعرض تلفزيون قطر مجموعة من المسلسلات المنتقاة وهي «الكندوش» في موسم جديد، و«حضور لموكب الغياب «وهو عمل يقدم حصريا على شاشة تلفزيون قطر ويرصد القضية الفلسطينية، و «هيا الروح» وهو عمل كويتي مميز من بطولة كوكبة من النجوم، و«فتح الأندلس» وهو مسلسل تاريخي، والمسلسل الكرتوني الهادف «قصص الكهف»، بالإضافة إلى عودة المسلسل الكرتوني «تمور وتمورة» بموسم جديد وهو من إنتاج دار كتارا للنشر.



قنوات الكأس الرياضية



وتقدم قنوات الكأس الرياضية دورة برامجية رمضانية تواكب من خلالها الأحداث الرياضية المحلية والعربية والآسيوية في الشهر الفضيل، حيث ترصد تفاصيل البطولات الرمضانية التي تجري في ملاعب الدولة، ويستمر برنامج المجلس من تقديم الإعلامي خالد جاسم، في تغطية كافة الاحداث الرياضية المحلية والعربية والآسيوية.



وتستمر قنوات الكأس في إقامة بطولة الكأس الرمضانية لكرة القدم «بنسختها العاشرة» التي تقام على ملاعب أسباير بمشاركة 16 فريقا، وتتم تغطية البطولة عبر استديو يومي تحليلي من تقديم عبدالعزيز الباهلي إضافة إلى رسالة يومية.



كما ستكون هناك مواكبة لبطولة الكأس الرمضانية الأولى للبادل والتي تقام على ملاعب 1969 بمشاركة 136 فريقا مقسمين إلى أربع فئات وتتم تغطية البطولة عبر استديو يومي تحليلي من تقديم عبدالله العمادي إضافة إلى رسالة يومية.



وضمن تجددها المستمر، تطرح قنوات الكأس برنامج تمرين، وهو برنامج يومي يبث قبل الإفطار من صالة 1969 الرياضية حيث يقوم مذيع البرنامج عبدالرحمن الاشقر مع أحد المدربين المتخصصين بتمارين رياضية مختلفة.



بالإضافة إلى البرنامج اليومي المباشر «دورات رمضان» سيغطي كافة البطولات الرمضانية من خلال مجموعة من المراسلين وهو برنامج من تقديم المذيع مشعل شاكر.



إذاعة القرآن الكريم



تقدم إذاعة القرآن الكريم مجموعة من البرامج خلال مخطط شهر رمضان المبارك، وأبرز ما تقدمه هو برنامج «تفسير قصار السور» من تقديم الشيخ الدكتور أحمد العمادي، وبرنامج «قبسات من نور» من تقديم الدكتور علي أيوب، وبرنامج «نزهة الفكر في شرح معاني الذكر» من تقديم الشيخ محمد حسن الإبراهيم وبرنامج «قصص الأنبياء» من تقديم الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.



كما تقدم إذاعة القرآن الكريم برنامج «لهن تاريخ» من تقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، وبرنامج «آية ففكرة فسلوك» من تقديم الدكتور مأمون مبيض، وبرنامج «زينة الحياة الدنيا» من تقديم الشيخ أحمد عون، وبرنامج «أحوال المصطفى» من تقديم الدكتور محمود عبدالعزيز.



وفي فترة الظهيرة تقدم إذاعة القرآن الكريم برنامج «القراءات القرآنية لغة ومعنى» من تقديم الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي، وبرنامج «الإسلام ثوابت ومنارات» من تقديم الشيخ محمد يسري، وبرنامج «الاستبصار في طبقات المفسرين» من تقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز عزران، وبرنامج «الرياحين» من تقديم الشيخ الدكتور محمد التميمي، بالإضافة إلى برنامج «ليطمئن قلبي» من تقديم عبدالله البوعينين وأحمد الجربي ومحمد عبدالله ومصاير الشهال.



فائدة ومتعة



وتقدم إذاعة قطر مجموعة من البرامج المباشرة والمسجلة المميزة القادرة على المنافسة عبر أثير « إف إم»، لتبقى على قرب من مستمعيها طوال ساعات البث خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تجمع بين الفائدة والمتعة في المواد الإذاعية المقدمة.



ومن هذه البرامج «الحياة» الذي سيذاع من الأحد إلى الخميس من إعداد أمينة البلوشي، وتقديم نوف بهزاد وعبدالله البكري وإخراج عبدالله السليطي، والمتابعة لمحمود الدوسري وهو برنامج يتناول مواضيع تعالج مختلف الجوانب الحياتية والتي تأكد على مساهمة الفرد في جوانب متعددة من أمور الحياة في كل جوانبها المادية، الروحية والصحية. كما يتطرق البرنامج إلى حقوق الأسرة في التربية والسلوك والقيم النبيلة من خلال ضيوف مختصين في هذه المجالات.



ومن البرامج الإذاعية أيضا برنامج «أمنيتي» الذي يذاع من الأحد إلى الخميس من إعداد وتقديم إيمان الكعبي والمتابعة لمحمود الدوسري، وهو برنامج إذاعي يومي يبث على الهواء مباشرة يستعرض أمنيات الأطفال المكفولين من قبل قطر الخيرية ليشارك المستمعين في تحقيقها.



أما برنامج «حديث الاقتصاد» فسيسلط الضوء على كافة وآخر الأنشطة الاقتصادية المحلية داخل قطر بالإضافة إلى بعض الأخبار الاقتصادية العالمية الهامة والمؤثرة داخليا. وهو برنامج من إعداد وتقديم بثينة عبدالجليل والمتابعة لمحمود الدوسري ومن إخراج ثاني المضاحكة، وسيذاع من الأحد إلى الخميس.



ومن البرامج الإذاعية كذلك برنامج «أحسن القصص» من إعداد محمود سالم وتقديم محمد المحمود ومحمد اقبال والمتابعة والتنسيق ليونس صالح، وهو برنامج يتناول على الهواء مباشرة يوميا خلال شهر رمضان المبارك قصة من قصص الأنبياء وبعض القصص الأخرى الواردة في القرآن الكريم، وشرح الدروس المستفادة من هذه القصص.



أما البرنامج اليومي المباشر «وحدة.. وحدة» فسيقدم مسابقات لمستمعي إذاعة قطر وسيتناول عددا من الأسئلة الثقافية والفنية المتنوعة في شتى مجالات المعرفة وسيكون من تقديم هدى المالكي وإخراج دواس العجمي، والمتابعة والتنسيق لمصطفى القيسي.



ومن البرامج الإذاعية أيضا برنامج «ليالي رمضان» حيث سيقدم لقاءات مع المسؤولين كما سيستقبل ضيوف من أهل الفن والتراث للتحدث عن أجواء رمضان، البرنامج سيذاع من الأحد للخميس ومن إشراف بثينة عبدالجليل وإعداد هاجر محمد ومن تقديم وضحى حسين ومحمد المطوري وإخراج جبر صالح والمتابعة والتنسيق لمحمد ياس خضير.



أما «المنصة» فهو برنامج من تقديم محمد السندي وعلي عيسى وفهد العمادي ومن إعداد حسين عرقاب، وهو برنامج يسلط الضوء على الرياضات المحلية والدورات العالمية ويفتح نافذة على الأحداث المحلية والعالمية الرياضية بالإضافة إلى الرياضات الأخرى.



ومن البرامج أيضا التي ستذاع عبر أثير إذاعة قطر «نبض» من إعداد وتقديم رانيا ضاهر، وهو برنامج طبي حيث يكون فيه المستمع مع طبيبه الخاص، وتركز الحلقات على المفهوم الطبي وليس على استعراض جدلي لمشكلات صحية مع مجموعة من الأطباء، حيث سيتم التركيز على المفهوم الطبي للحالات الصحية بطريقة مبتكرة.



أما «الأحاديث القدسية» فهو برنامج من إعداد وتقديم محمد اقبال يتناول البرنامج شرح حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل.



وكذلك برنامج «أحكام التلاوة» من إعداد وتقديم عبد الرشيد صوفي وهو برنامج يلخص أحكام التلاوة، فيما سيتناول برنامج «الفردوس المفقود» من إخراج محمد حجازي، حكم المسلمون للأندلس حيث أقاموا دولة عظيمة كانت مشعل نور لأوروبا.



أما البرنامج التاريخي الاجتماعي «دولة ورجال» من إعداد وتقديم سالم الجحوشي سيتناول سير الرجال الذين رفعوا اسم بلدانهم عاليا نتيجة تفانيهم وإخلاصهم وحبهم للآخرين.



ومن البرامج الإذاعية أيضا «أيام الخلق» من إعداد وتقديم بدر الدين عثمان الذي سيتناول كيف بدأ الخلق وما هو أول المخلوقات، وكذلك برنامج «هؤلاء يحبهم الله» من إعداد وتقديم عبدالسلام المجيدي حيث سيشوقنا البرنامج إلى صفات من يحبهم الله.



أما برنامج «كيف كان الرسول» والذي يعنى بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيكون من إعداد وتقديم عبدالله البوعينين.



وبرنامج «أسئلة الأبناء»، من إعداد وتقديم شقر الشهواني، وهو برنامج حواري بين الأب وابنه حول مواضيع اجتماعية وفقهية وعقدية تتعلق بحياة الشاب والطفل في المجتمع. وبرنامج «الإنسان في القرآن» من إعداد وتقديم رمضان خميس سيتناول المواضع التي ذكرت فيها كلمة إنسان في القرآن الكريم وتفسير سياق كل موضع، وبرنامج «مفردات قرآنية» من إعداد وتقديم أحمد شكري، ويتناول أهم المفردات الواردة في القرآن الكريم مثل كلمة عام وسنة، وجهنم والسعير، والمؤمن والمسلم.



ومن البرامج الإذاعية أيضا برنامج «نداءات الآيات» إعداد وتقديم محمد الجاسم ويتناول الآيات القرآنية التي تبدأ بحرف نداء في كتاب الله عز وجل. وبرنامج «أمة أقرأ» من إعداد وتقديم زينب المحمود، وهو عبارة عن برنامج توعوي تثقيفي يهدف لاكساب الجمهور المعارف والمعلومات بشغف من خلال ثلاثين حلقة وتلخيص ثلاثين كتابا. وبرنامج «حساب الفائدة» من إعداد وتقديم سلطان الهاشمي، ويتناول الفائدة التي تعود على المسلم المتصدق والمحسن والفاعل للخير من أمواله، وبرنامج «حكاية مكان عبر الزمان» من إعداد وتقديم رانية ومحمود ويتناول في كل حلقة زيارة الى مدينة بعينها وتقديم معلومات عنها وشرح أهم الأماكن التاريخية والأثرية الموجودة بها. وبرنامج «أشهر المساجد» من إعداد وتقديم أحمد عدنان حيث ستسلط حلقات البرنامج الضوء على أهم المساجد والجوامع وأعرقها على مر التاريخ الإسلامي.



أما برنامج «ذلك الرعيل» من إعداد وتقديم محمد المهندي سيتضمن لقاءات مع شخصيات قطرية من «زمان أول» تتحدث عن ذكرياتها في شهر رمضان المبارك وبعض الأحداث التي مرت بها بالإضافة إلى بعض المواقف التي حدثت في تلك الفترة. وبرنامج «نساء في الإسلام» من إعداد وتقديم لبنى المامولي وإخراج جبر صالح، ويرصد الدور الذي لعبته المرأة في التاريخ الإسلامي. أما برنامج «صوموا تصحوا» سيذاع أكثر من مرة على مدار اليوم وسيقدم توعية صحية خاصة بعلاقة الصيام بالأمراض المختلفة والفائدة التي تعود على الصائم من الناحيتين الصحية والنفسية.



وبالإضافة إلى ما سبق برنامج «فتبينوا» من إعداد وتقديم عقيل الجناحي، وهو برنامج أسبوعي يستضيف أحد رجال الدين لمناقشة موضوع ديني يهم كافة المستمعين. وبرنامج «حدث في رمضان» من إعداد وتقديم أحمد عدنان وهو برنامج يومي يسرد وقائع حدثت في أحد أيام رمضان تشمل أحيانا أحداثا تاريخية أعطت منعرجا جديدا في ذلك الزمن أو تركت بصمتها حتى الآن. وبرنامج «سيرهم بأقلامهم» من إعداد وتقديم لبنى المامولي وهو برنامج أسبوعي يقدم نماذج من العلماء المسلمين الذين أضاءوا للبشرية طريق الحضارة ومهدو بعلمهم لتطوير العلوم، وبرنامج «شباب حول الرسول» من إعداد وتقديم عبدالله النعمه وهو برنامج يومي يتناول سيرة وعطاء الشباب الذين قادوا الأمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لهم دور كبير في التاريخ الإسلامي.



ومن البرامج أيضا برنامج «كلمة في آية» من إعداد وتقديم محمد الجوهري وهو برنامج قصير يذاع عقب كل آذان طوال شهر رمضان المبارك ويتناول شرحا مبسطا لمعنى كلمة في آية من آيات القرآن الكريم، وبرنامج «صهيل القوافي» من إخراج محمد حجازي حيث يستعرض في كل حلقة من حلقاته الأسبوعية قصيدة من عيون القصائد العربية بدء من العصر الجاهلي وصولا إلى العصر الحديث، وبرنامج «عائلة دوت كوم» من إخراج فالح فايز وهو مسلسل محلي كوميدي يذاع طوال شهر رمضان المبارك ويتناول بعض الأحداث التي تحدث لعائلة خاصة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي الحديث. وبرنامج «نافذة على المونديال» من إعداد وتقديم حسين عرقاب، ويرصد استعدادات قطر لتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم قطر فيفا 2022.