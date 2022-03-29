حسن جوهر : من ولد عند تولي رئيس الحكومة أصبح الآن في الثانوية العامة وهو يرى أحلامه تتبدد دون فائدة مع تفشي الفساد

- 38 نائبا أيدوا استجوابك في الخامس من يناير واستقلت أنت وحكومتك وهذا المجلس قدم حوالي 800 قانون دون إنجاز

- المجلس حاول التصدي لمشاكل المتقاعدين والإسكان وغيرها من القضايا ولم تحضر الجلسات الخاصة وقاطعتها الحكومة

-رئيس الحكومة متمسك بالكرسي خوفاً من قدوم رئيس وزراء يفعل القانون ويبدأ بمحاسبة الفاسدين فينكشف وضعك

- قدمت لرئيس الحكومة 10 أسئلة ولم يقم بالإجابة على أي منها ولم يلبي مطالب النواب في حل قضايا التوظيف ومكافحة الفساد وغيرها

خالد العتيبي : أوضاع البلد أصبحت في الهاوية بسبب تصرفات رئيس الوزراء وللأسف غالبية الاستجوابات لم تحقق فائدة لأن الوزراء لا يفندون المحاور

-رئيس الوزراء فقد السيطرة على مؤسسات الدولة التي انتشر فيها الفساد ولم يعد قادراً على مواجهة ذلك ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين

-هل هناك دولة تبقى بدون حكومة لمدة 3 أشهر وتبقى بتصريف العاجل فقط وتتعطل مصالح المواطنين وتتوقف أعمال المجلس

-المنصة ستكون مكاناً لكل وزير يمنع الناس من حقوقها ولو أن رئيس الوزراء أصلح الأمور لشددنا على يده وخير مثال ال 300 مليون لبنك الائتمان

-رئيس الوزراء والحكومة لم تحضر لعقد جلسة خاصة تقدم بها 10 نواب لإقرار قوانين تهم الشعب ومصالح المواطنين منها تعديل قانون الجنسية والمسيئ وغيرها

مهند الساير : يجب على رئيس الوزراء سؤال شباب الكويت وكبار السن والأطفال عن ضياع أحلامهم وأنا استجوبك باسم معارك الكويت والغزو والدستور

-مشكلة رئيس الوزراء أنه ارتاح عندما زعل الشعب الكويتي وهو من اختار أن يكون ضد الشعب ثم رفع مرسوماً لتعطيل المجلس لمدة شهر

-رئيس الوزراء لا يريد أن يحاسبه أحد وتجاوز على مواد الدستور فكيف نتخيل أن تكون هناك حكومة بدون رقابة وهذا ما سعوا له من خلال " المزمع "

- لن نسمح باستخدام " المزمع " والمضبطة التي ورد بها أن تستخدم في المستقبل من خلال المساومات السياسية للتعدي على حقوق الشعب الكويتي

- يساومون نواب الأمة على حقوق الشعب في جميع القوانين وأصبح الموضوع علناً الآن من الإسكان إلى الصفوف الأمامية وصولاً إلى المتقاعدين

- بقرار وزاري أصبح راتب الوزير 6 آلاف دينار ومن أجل 20 دينارا للمتقاعدين يتحججون بالعجز الإكتواري والميزانية وعدم القدرة على صرفها وشح السيولة