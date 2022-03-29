عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بإلغاء شرط فحص ال "بي سي ار" لدخول المبنى المدرسي لغير الحاصلين على التطعيم للعامين في المدرسة والطلبة وكذلك المتعلمين لسن 12 سنة وما فوق والزوار وأولياء الأمور.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان هناك بعض المدارس لم يصلها القرار رغم صدوره من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د علي المضف، مشيرةً الى ان تعليمات عاجلة صدرت بضرورة تعميم القرار وايصاله الى الادارات المدرسية للعمل بموجبه .